السعي في ميدان العلم والمعرفة هو أهم حاجة لإيران

أفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء علي عبد اللهي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، في رسالة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد موجهة إلى أبناء الشهداء الأعزاء، اعتبر السعي في ميدان العلم والمعرفة أهم حاجة للبلاد اليوم واستمراراً لطريق الشهداء، وشدد على أن طلاب أسر الشهداء يجب أن يضمنوا أمن ورفعة إيران الإسلامية بسلوك طريق النجاحات العلمية.

وجاء نص هذه الرسالة كالتالي:

"وَلا تَحسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلوا في سَبيلِ اللهِ أمواتاً بَل أَحياءٌ عِندَ رَبِّهِم يُرزَقونَ"

أعزائي وأبنائي

أغتنم حلول شهر مهر وافتتاح المدارس، وأتخذها ذريعة لتخليد ذكرى جهاد شهداء الثورة الإسلامية الأعزاء المخلصين، الذين وصفهم الإمام المجاهد الشهيد في الأيام الأخيرة من عمره المبارك بأنهم "أناس شرفاء".

لقد جعل الله الشهادة جزاءً لأناس يجاهدون في سبيله وينصرون دينه، والآيات الأخيرة من سورة الفجر تشير إلى مقام الإمام الحسين، وتذكره بوصفه النفس المطمئنة التي رضي الله عنها ورضيت عنه، والتي تدخل في جملة عباد الله الخاصين إلى الجنة. لذلك يجب علينا جميعاً أن نفخر بشهدائنا وأن نخلد ذكراهم دائماً.

اليوم، إن السعي الدؤوب في ميدان العلم والمعرفة والوصول إلى قمم العلم هو أهم حاجة لإيران المرفوعة الرأس، وهو ما يتحقق فقط من خلال جهودكم أيها الطلاب الأعزاء، وفي هذا الطريق فإن مهمة طلاب أسر الشهداء، الذين هم ذكريات الشهداء الأعزاء، تحظى بأهمية أكبر وأعلى. وأنا على يقين من أن سلوككم الناجح لطريق العلم والمعرفة في الظروف الراهنة هو استمرار لطريق الشهداء الأعزاء، وسيحظى، إلى جانب رضا والدكم الشهيد، برضا الله تعالى.

في بداية العام الدراسي الجديد، آمل أن تحل يد الله الكريم القوية محل يد والدكم العزيز المليئة بالحنان والمحبة، وأن تشعروا بها دائماً على أكتافكم. لذا، بالاعتماد على الله تعالى، استخدم جهودك لتحقيق آمالك، وتابع تقدم وأمن البلاد ورفعتك وعزتك من خلال مسار العلم والمعرفة. أسأل من محضر الله اللامتناهي نجاحكم ورفعتكم.

بالتوفيق.

انتهى/