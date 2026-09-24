إيران ستصمد أمام الضغط والسياسات القائمة على القوة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود بزشكيان التقى، على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بغاي بارملين، رئيس سويسرا، وبحث معه آخر التطورات الإقليمية والدولية وضرورة تعزيز الآليات الدبلوماسية لخفض التوترات.

واعتبر رئيس الجمهورية الإيرانية، في معرض شرحه للتطورات والأحداث الأخيرة، أن الإجراءات العسكرية الأميركية والصهيونية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومنها الهجوم على البنى التحتية للبلاد والمراكز المدنية واستهداف القيادة والمسؤولين والقادة والعلماء والمواطنين الإيرانيين، تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي والمعايير الإنسانية والالتزامات الناشئة عن الوثائق والمعاهدات الدولية.

وأشار بزشكيان إلى استمرار بعض الإجراءات المخالفة للالتزامات الدولية من جانب أميركا، وشدد على ضرورة احترام جميع الأطراف للسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للدول، ومبدأ حظر استخدام القوة، وحل الخلافات عبر الحوار والآليات السلمية.

وأوضح رئيس الجمهورية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في معرض دفاعها عن حقوقها ومصالحها الوطنية، مستعدة لتوسيع علاقاتها وتعاونها مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وحسن الجوار والمساواة السيادية واحترام المبادئ والقواعد الدولية المقبولة.

وشدد رئيس الجمهورية أيضاً على أن الشعب الإيراني سيقاوم الضغط والتهديد والسياسات القائمة على القوة بالطريقة المناسبة، موضحاً أن مسار حل الخلافات هو الحوار والدبلوماسية وتنفيذ الالتزامات الدولية، وأنه لا يمكن خلق استقرار وأمن مستدامين باللجوء إلى إجراءات قسرية وأحادية.

وفي استمرار هذا اللقاء، أهدى بزشكيان نظيره السويسري كتاب "In The Name Of HELP" ("باسم المساعدة")، الذي يضم أسماء وصور شهداء إيران المظلومين في الحرب الأخيرة. وكان هذا الكتاب تذكيراً بالمساعدات المزيفة لأميركا المجرمة وحلفائها.

ومن جهته، أشار رئيس سويسرا في هذا اللقاء إلى العلاقات العريقة والعلاقات الجيدة بين إيران وسويسرا، وشدد على أهمية استمرار الحوار واستخدام القدرات الدبلوماسية لإدارة الأزمات الإقليمية.

وذكّر غاي بارملين بدور سويسرا في بعض الجهود والمبادرات الدبلوماسية السابقة، وكذلك بسجل هذا البلد في لعب دور راعي مصالح الولايات المتحدة في إيران، واعتبر العلاقات بين طهران وبرن مهمة وقائمة على سجل طويل، وشدد على جهوزية سويسرا لاستمرار الاتصالات والمحادثات الدبلوماسية.

وأعرب، في معرض إعرابه عن قلقه إزاء الوضع الراهن في المنطقة، عن استعداد سويسرا للتعاون، في إطار قدراتها الدبلوماسية، للمساعدة في خفض التوترات وتسهيل الحوار وتهيئة الأرضية لتجاوز الظروف الراهنة.

كما أشار رئيس سويسرا إلى ضرورة إنهاء دورة التوتر والصراع، وشدد على أهمية إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية لعودة الاستقرار ومنع تفاقم الأزمة.

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