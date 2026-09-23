رضائي: عليهم تنفيذ شروط إيران وإذا لم يفعلوا لن يُفتح مضيق هرمز

وافادت وكالة مهر للانباء ان اللواء محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، صرح في مقابلة إخبارية خاصة مع شبكة خبر في التلفزيون الايراني بعد ظهر اليوم الأربعاء، عُقدت لاستعراض آخر التطورات في المنطقة، وإحياءً لذكرى أسبوع الدفاع المقدس (في مواجهة الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام البائد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988)، قائلاً: "يُعدّ الدفاع المقدس حدثًا بالغ الأهمية في تاريخ إيران، لأنه ولأول مرة منذ 200 عام، لم تُهزم إيران ولم تفقد أي أرض".

لا نثق بأمريكا على الإطلاق

وقال عن أسبوع الدفاع المقدّس: الدفاع المقدّس حدث مهم في تاريخ إيران. هذه أول حرب لم نفقد فيها شبراً واحداً من أرضنا. كانت هذه أول حرب يرفع فيها الشعب الإيراني علمه بقوة. لقد تمكّنا في الثورة الإسلامية من تأسيس السياسة الدفاعية. اكتشفنا أيضاً مبادئ وضوابط جديدة، وتشكّلت القوى الثلاث للحرس. أُنتجت أولى صواريخنا وطائراتنا المسيّرة في السنوات الأخيرة من الدفاع المقدّس. تأسّست أسس صناعتنا في مجال الطائرات المسيّرة والصواريخ وصناعة المروحيات في هذا الدفاع المقدّس نفسه.

أكبر مشكلة لدى ترامب أصبحت إيران

رضائي، في ردّه على ادعاء ترامب والحرب على إيران ودور القوات الإيرانية في الدفاع، قال: أولاً سنردّ على رئيس الجمهورية الأحمق الأمريكي، لقد أدلى ترامب بتصريحات وهمية. في رأيي، من الأخطاء التاريخية لترامب كان خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأنه وقف يدافع عن نفسه بوجه مجرم مهزوم.

وأضاف: هذا أول رئيس أمريكي تدور كل كلماته حول إيران ومحورها، وهذا يدلّ على أن أكبر مشكلة لدى ترامب أصبحت إيران. أكبر مشكلة في السياسة الأمريكية أصبحت إيران. لولا عظمة إيران لما تحقّق هذا.

كل نص خطاب ترامب هو دفاع مجرم مهزوم

رضائي أكّد: كل نص خطابه هو دفاع مجرم مهزوم لا يسعى إلا للدفاع عن نفسه. يريد أن يؤثّر على الرأي العام العالمي. الإعلام الأمريكي لا يعطيه أي قيمة، وكونهم يطفئون مكبّرات الصوت يعود إلى أنه لا يقدّم سوى التكاليف. هذا هزيمة فاضحة.

وتابع: أكبر تراجع في شعبية رؤساء أمريكا سُجّل في سجل ترامب. هذا الشخص، هكذا هو داخل بلده نفسه. ثانياً، للدفاع عن الجريمة، عرّف الحرب بأنها سلام، وعرّف الإرهابي بأنه أمن. من يصدّق هذا؟

ترامب ونتنياهو أوجدا أشدّ إرهاب في العالم

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، مشيراً إلى إجراءات رئيس الدولة الإرهابية الأمريكية في العالم، قال: نحن منذ بداية الثورة حتى الآن لم نهاجم أحداً، بل دافعنا عن أنفسنا. في موضوع الإرهاب، أوجد ترامب ونتنياهو أشدّ إرهاب في العالم، وقتلا 25 ألف طفل في العالم. فهل هؤلاء إرهابيون أم نحن الذين استُشهد أبناؤنا في المدرسة؟

وأضاف: ترامب نفسه أدرك أنه مجرم ومتهم رئيسي، ويعلم أنه لن ينجو بجلده، وفي النهاية سيُؤخذ بتلابيبه.

إيران تقف قوية

رضائي أشار: ترامب يريد أن يقول إنني لم أُهزم. يأتي فيتحدّث عن جرائمه لكنه لم يحقّق أيّاً من أهدافه. اليوم الجمهورية الإسلامية موجودة وقوية. كان يقول إننا سنعيد إيران إلى العصر الحجري، لكن إيران تقف قوية. أعلن رئيس الجيش الفرنسي أن صمود إيران أظهر أن إيران لن تستسلم بأي حال.

وتابع قائلاً: إذا أردت أن أذكر هزائم أمريكا وانتصاراتنا فهي كثيرة. من أسقط أول طائرة F-35؟ من أسقط طائرات الأواكس الأمريكية وأجبر أمريكا على النزول؟ قائمة انتصاراتنا وفيرة.

نرى آثار الهزيمة في الانتخابات في كلام ترامب

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، عن سلوك الإعلام الأمريكي وعدم تغطيته لكلامه ووضع أمريكا الداخلي، قال: نرى آثار الهزيمة في الانتخابات في كلام ترامب. السبب واضح، فهو قد جلب على أمريكا بلاءً أفقدها شعبيته بل وأضاع مصداقية الحزب المؤيد له. انظروا الآن إلى وضع البنزين في أمريكا والاحتياطيات الاستراتيجية والصواريخ. يخفون باستمرار حجم خسائرهم. الإعلام الأمريكي نفسه يقول لماذا تخفون عدد الخسائر؟

وأضاف: الإعلام الأمريكي أدرك أن الهزائم كثيرة جداً، ويخشى من نقل كلام ترامب أن يتساقط جمهوره.

المنتصر في هذه الساحة كانت إيران

رضائي، عن سبب انتصار إيران في الحرب، قال: غالبية خبراء العالم يقولون إن المنتصر في هذه الساحة كانت إيران. لم يكن العالم يتوقّع أن تستهدف إيران أحدث الطائرات الأمريكية. كان لديهم تنظيم في البحرين انتقل إلى جزيرة دييغو غارسيا. وأُلحقت بهم أضرار جسيمة وأساسية. تمكّنا لأول مرة من تفجير صاروخنا فوق حاملة الطائرات جورج واشنطن.

وأشار: تمكّنا من الاستيلاء على غواصة أمريكية باهظة الثمن. أصدقاؤنا يقومون بالهندسة العكسية ونحن نكتشف ذروة التقدّم.

إيران اليوم ليست إيران ما قبل الحرب

وقال عن مكانة إيران: نحن اليوم في نقطة الذروة، إيران اليوم ليست إيران ما قبل الحرب. لا أحد ينظر إلى إيران اليوم كما كان قبل الحرب. لم نرتكب أيّاً من مخالفات ترامب غير القانونية. نحن في مكانة جيدة في العالم والمنطقة من حيث الاقتدار والتقدّم العسكري.

شروطنا مختلفة تماماً عن الماضي

رضائي، عن المفاوضات ومواقف إيران، قال: لم يحدث تغيير في المواقف فحسب، بل دبلوماسيتنا الجديدة تعمل بقوة. لن نعود إلى الحقبة الماضية. من أي ناحية هي مختلفة؟ نحن نُجبر أمريكا على كسب ثقة الشعب الإيراني وعليها أن تنفّذ أولاً. إذا لم تنفّذ أمريكا شروطنا أولاً، فلن يُفتح مضيق هرمز ولن نتفاوض.

وأضاف: شروطنا مختلفة تماماً عن الماضي. في بعض الأحيان قد نذكر بعض الشروط، لكن إيران لديها 7 شروط. الباكستانيون والقطريون والعراقيون قالوا ما هي شروطكم؟ قالوا إن الأمريكيين طلبوا، فكتبنا شروطنا. اليوم شروط إيران موجودة لدى باكستان وقطر.

تقرّر أن نُبلّغ شروطنا في أمريكا

تابع المجلس الأعلى للأمن القومي: في جلسة مع السيد بزشكيان وعراقجي تقرّر أن نُبلّغ شروطنا في أمريكا. لا يوجد بحث جديد ولا شرط جديد، بل هو إبلاغ شروطنا. ما لم تتحقّق شروطنا، لن يُفتح مضيق هرمز ولن نتفاوض. وسبب دخولنا هذه المرحلة واضح، لأن الأمريكيين لا يمكن الاعتماد عليهم. نحن نسعى إلى دبلوماسية جديدة.

عليهم تنفيذ شروط إيران وإذا لم يفعلوا لن يُفتح مضيق هرمز

وقال: عليهم تنفيذ شروط إيران، وإذا لم يفعلوا لن يُفتح مضيق هرمز. سبق أن قلت إن الأمريكيين هم من يفعلون ما يؤدي إلى إغلاق المضائق. اليمنيون مستقلون ونحن لا نريد أن تقع حرب بين السعودية واليمن. نحن لا نسعى إلى الحرب.

وأكّد: قبل فتح مضيق هرمز، يجب تنفيذ شروط إيران. هؤلاء عليهم بناء الثقة.

رضائي، مشيراً إلى أن النقطة الثانية في الدبلوماسية الجديدة هي الضمان، قال: نحن نملك مضيق هرمز، وذلك اقتدار إيران وأداة حصولها على حقوق شعبها.

دول المنطقة لا تدخل في مغامرة أمريكا

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: قد يأتي (ترامب) ويقوم بعمل دعائي على جبل أو في صحراء، أو يمرّر عدداً من الطائرات ويصوّرها. أمريكا بحاجة إلى هذا، لكننا لا نتحمّل حتى هذا.

وردّاً على مخطط أمريكا لفرض عقوبات على الطائرات الإيرانية، قال: نطلب من جميع دول المنطقة ونطالبها بألا تدخل في مغامرة أمريكا. إذا منعوا الطائرات الإيرانية من السفر، فلن تتمكّن مطاراتهم أيضاً من تسيير الرحلات. أنتم أصدقاؤنا لكن لا ينبغي أن تنضمّوا إلى صف أمريكا. عليكم أن تمنعوا توسّع الحرب.