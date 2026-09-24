بزشكيان: رأينا من بعض الدول عدم فعل، لكن لم نرَ حياداً

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قال في لقائه مع أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، منتقداً انفعال الدول الأوروبية أمام أميركا، إن الإجراءات الأوروبية في موضوع آلية الزناد والاتفاق النووي، ووقوفها تحت ظل الإجراءات العدائية الأوروبية، أدت إلى خروجهم من دائرة التأثير في التحولات الدولية.

وأشار بزشكيان إلى تصريحات الأمين العام لحلف الناتو بشأن مساعدة الدول الأوروبية لأميركا خلال الحرب، مؤكداً أنهم يتوقعون من الدول الأوروبية مراجعة سلوكها والحفاظ على استقلالها. وقال إنهم رأوا في الحرب الأخيرة من بعض الدول عدم فعل، لكنهم لم يروا حياداً.

واعتبر رئيس الجمهورية أن تأمين أمن المنطقة مسؤولية دول المنطقة، وقال إن تدخل الحكومات الغربية أدى إلى تأثر ليس أمن المنطقة فحسب، بل أمن العالم بأسره، وإن كان أي شخص يبحث عن سبب الأحداث الأخيرة فعليه أن يتأمل في سلوكيات الحكومات الغربية.

وقد طلب رئيس المجلس الأوروبي في هذا اللقاء لعب دور في موضوع المنطقة، فأجاب بزشكيان أن الأوروبيين حرموا أنفسهم من هذا الدور بالوقوف خلف أميركا.

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