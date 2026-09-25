محادثات بين عراقجي ووزير خارجية روسيا في الأمم المتحدة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا، التقيا على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأجريا محادثات.

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