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٢٥‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١١:٠٥ ص

محادثات بين عراقجي ووزير خارجية روسيا في الأمم المتحدة

محادثات بين عراقجي ووزير خارجية روسيا في الأمم المتحدة

التقى السيد عباس عراقجي وسيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا، على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأجريا محادثات.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا، التقيا على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأجريا محادثات.

/انتهى/

رمز الخبر 1974121

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