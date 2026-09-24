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٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٥:١٧ م

لاريجاني: مواقف رئيس الجمهورية الثورية في الأمم المتحدة كانت صرخة الأمة الإيرانية المظلومة والمقتدرة

لاريجاني: مواقف رئيس الجمهورية الثورية في الأمم المتحدة كانت صرخة الأمة الإيرانية المظلومة والمقتدرة

كتب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام أن مواقف رئيس الجمهورية الصريحة والثورية من منبر الأمم المتحدة كانت صرخة الشعب الإيراني المظلوم والمقتدر.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن آية الله آملي لاريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، كتب في صفحته الشخصية على منصة افتراضية، رداً على كلمة رئيس الجمهورية في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: إن المواقف الصريحة والحاسمة والثورية لرئيس الجمهورية المحترم من منبر الأمم المتحدة، ودفاعه الشجاع عن المقاومة في وجه المجرمين والمستكبرين في العالم، كانت صرخة الأمة الإيرانية الإسلامية المظلومة والمقتدرة.

لقد أظهر الرد الثابت والحكيم على هذيان الأعداء مرة أخرى أن نظام الجمهورية الإسلامية يقف موحداً في وجه مطامع نظام الهيمنة.

وهذا التمسك العزيز بالمبادئ والقيم الثورة جدير بالتقدير.

/انتهى/

رمز الخبر 1974110

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