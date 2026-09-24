أيجئي: بزشكيان دافع عن حقوق الشعب الإيراني في الأمم المتحدة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن حجة الإسلام والمسلمين محسني أجئي، رئيس السلطة القضائية، كتب في منصة افتراضية:

كانت كلمة رئيس الجمهورية المحترم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حقاً، مليئة بالنقاط الدقيقة والثمينة.

لقد دافع السيد بزشكيان، بالاستناد إلى الإرث المعنوي للإمام الخامنئي الشهيد، بصلابة وثبات عن الحقوق المشروعة للشعب الإيراني، وفضح الجناة الأميركيين والصهاينة. والآن يتردد صدى صوت مطالبة الشعب الإيراني بالعدالة في آذان الأحرار في العالم.

وما هو واضح أن أميركا والكيان الصهيوني ارتكبا في عدوانهما على إيران جرائم حرب عديدة. ووفقاً لمعايير القانون الدولي، كان أصل عدوانهما غير مشروع وغير قانوني، كما أن الجرائم التي ارتكبوها خلال هذا العدوان تندرج في فئة الجرائم الفاحشة، وبعضها الأكثر فحشاً من جرائم الحرب.

وحقيقة الأمر أننا نطالب المجتمع الدولي والمحافل الدولية ونحاسبهم؛ فقد اتخذوا في ردهم على جرائم الحرب العديدة لأميركا والكيان الصهيوني ضد الشعب الإيراني موقف الصمت والانفعال المصحوب بالتأييد.

لقد أغمضت ما تسمى بالمؤسسات الدولية والمدافعة عن حقوق الإنسان أعينها عن جرائم الحرب التي ارتكبها نظاما أميركا وإسرائيل ضد الشعب الإيراني.

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