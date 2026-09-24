بزشكيان: إيران لن ترضخ للقوة والضغط

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التقى على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بالسيد طارق رحمن، رئيس وزراء بنغلاديش، وبحث معه أهم الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية.

وأشار رئيس الجمهورية في هذا اللقاء إلى العلاقات الودية والعريقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبنغلاديش، وشدد على وجود قدرات واسعة لتعميق وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما أعرب بزشكيان عن تقديره لحضور رئيس برلمان بنغلاديش في مراسم إحياء ذكرى جثمان قائد الثورة الإسلامية الشهيد، واعتبر ذلك دليلاً على التضامن وعمق العلاقات الودية بين الشعبين.

وتابع رئيس الجمهورية، في معرض إشارته إلى التطورات الراهنة في المنطقة وتداعيات هجوم أميركا والكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن ترضخ للقوة والضغط، وفي الوقت نفسه تتابع التفاعل مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل، وتسعى لتطوير العلاقات والتعاون البناء مع المجتمع الدولي.

ومن جهته، أكد السيد طارق رحمن في هذا اللقاء، في معرض إعرابه عن سعادته بلقاء رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على المستوى المرضي للعلاقات بين البلدين، وأعرب عن تقديره لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لرعايا بنغلاديش خلال فترة الأزمة.

كما أدان رئيس وزراء بنغلاديش، في معرض إعرابه عن تعاطفه وتعزيته بمناسبة استشهاد قائد الثورة المعظّم، الاعتداءات الأخيرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وشدد على ضرورة مراعاة مبادئ السلام والاستقرار واحترام سيادة الدول.

وفي استمرار هذا اللقاء، جرى بحث آخر وضع للعلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك، وأكد الطرفان على ضرورة عقد اللجنة المشتركة السادسة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في المستقبل القريب.

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