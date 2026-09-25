بقائي: تألق اللاعبات الإيرانيات في الألعاب الآسيوية في ناغويا مصدر فخر

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، كتب في صفحته الشخصية على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، بمناسبة الفوز القيّم للاعبات إيران في الألعاب الآسيوية في ناغويا باليابان، أن تألق اللاعبات الإيرانيات في الألعاب الآسيوية في ناغويا مصدر فخر.

وأضاف أن حصول فاطمة مجلل وزينب نوروزي وكيميا زارعي على الميداليات الذهبية، والميدالية الفضية لمنتخب التجديف النسائي الإيراني المكون من أربع لاعبات، هو حصيلة جدارة وجهد وانضباط وإرادة لاعبات رفعن اسم إيران عالياً في الساحة الرياضية الآسيوية بقدراتهن.

وتابع بقائي أنهم يهنئون بهذا الفوز الأبطال الأعزاء والمدربين وعائلاتهم وجميع الشعب الإيراني.

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