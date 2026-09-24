الجمباز يُضاف إلى الألعاب المحققة للميداليات؛ الكابادي يتأهل إلى نصف النهائي

أفاد مراسل وكالة مهر للأنباء أن الدورة العشرين من الألعاب الآسيوية دخلت اليوم الخميس، الثاني من أكتوبر، يومها الخامس، ليواصل الرياضيون منافساتهم في مختلف الألعاب.

وقد بدأ هذا اليوم من المنافسات بإقامة نهائي التجديف لإيران، وتواصل بكثافة مع إقامة المباريات النهائية في الووشو، وبدء منافسات ألعاب القوى، ومتابعة مباريات الزوجي في تنس الطاولة، وإقامة مباريات الكابادي وكرة السلة الثلاثية، وغيرها.

وفي هذا اليوم من المنافسات، حصل الووشو، الذي كان له ممثلون في نهائيات أوزان مختلفة، على ميدالية ذهبية و3 ميداليات فضية، وحلّ في المركز الثاني في المنافسات. وفي التجديف، حصل المنتخب الإيراني على 6 ميداليات، بينها ذهبيتان و3 فضيات وبرونزية واحدة، ليحلّ بذلك في المركز الثاني في المنافسات. وفي الجمباز أيضاً، حصل ممثل إيران، الذي يخوض الألعاب الآسيوية للمرة الأولى، على ميدالية تاريخية في جهاز حصان المقابض.

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