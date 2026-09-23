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٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٤:٢٩ م

دورة الألعاب الآسيوية 2026..إيران تصعد إلى المركز السابع في جدول الميداليات

دورة الألعاب الآسيوية 2026..إيران تصعد إلى المركز السابع في جدول الميداليات

بعد فوز فريق كرة القدم الإلكترونية بالميدالية الذهبية - مما رفع إجمالي رصيد إيران من الميداليات الذهبية إلى ثلاث - صعدت البعثة الإيرانية إلى المركز السابع في جدول ترتيب الميداليات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حصد فريق كرة القدم الإلكترونية الميدالية الذهبية الثالثة لإيران في دورة الألعاب الآسيوية، وذلك بعد تغلبه على ماليزيا في المباراة النهائية.

وتُعد ذهبية فريق كرة القدم الإلكترونية الميدالية الذهبية الثالثة والثامنة إجمالاً للبعثة الإيرانية.

وفيما يلي قائمة الحاصلين على الميداليات من إيران في هذه النسخة من دورة الألعاب الآسيوية:

الميدالية الذهبية
* مرتضى نعمتي (كاراتيه، وزن 75 كجم)
* محمود نعمتي (كاراتيه، وزن فوق 84 كجم)
* فريق كرة القدم الإلكترونية

الميدالية الفضية
* فريق "الكاتا" للسيدات
* فاطمة زهراء سعيد آبادي (كاراتيه، وزن تحت 55 كجم)
* علي أصغر آسياباري (كاراتيه، وزن تحت 84 كجم)

الميدالية البرونزية
* المنتخب الوطني لكرة السلة
* علي باكدامن

وبهذه الميدالية الذهبية التي أحرزها فريق كرة القدم الإلكترونية، صعدت البعثة الرياضية الإيرانية إلى المركز السابع في جدول ترتيب الميداليات.

دورة الألعاب الآسيوية 2026..إيران تصعد إلى المركز السابع في جدول الميداليات

/انتهى/

رمز الخبر 1974086
جواد ماستری فراهانی

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