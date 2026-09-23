الفوز بالميدالية الذهبية الثانية للكاراتيه؛ مجموع ميداليات إيران يصل إلى 6

أفادت وكالة مهر للأنباء أن الدورة العشرين من الألعاب الآسيوية تواصلت اليوم الأربعاء، الأول من أكتوبر، بإقامة مباريات اليوم الرابع في ناغويا وإيتشي.

وقد دخل الوفد الإيراني هذا اليوم من الألعاب وهو يقف في المركز الحادي عشر في جدول توزيع الميداليات، برصيد ذهبية واحدة و3 فضيات في الكاراتيه، بالإضافة إلى برونزية للمنتخب الوطني لكرة السلة.

الفوز بالميدالية الذهبية الثانية للكاراتيه

خاض محمود نعمتي، آخر ممثل للكاراتيه الإيراني، الذي كان قد تأهل صباح اليوم إلى المباراة النهائية بفوزه على منافسين من لاوس ونيبال، المباراة النهائية في وزن 84+ كجم أمام منافسه السعودي. وقد تغلب نعمتي في هذه المباراة على منافسه بأداء قليل الأخطاء، ليحرز الميدالية الذهبية الثانية للوفد الرياضي الإيراني. وبهذه الميدالية، ارتفع مجموع ميداليات الوفد الإيراني إلى 6 ميداليات، بينها ذهبيتان.

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