غريب آبادي: مشاركة أوروبا في العدوان على إيران لن تبقى دون رد

أفادت وكالة مهر للأنباء أن كاظم غريب آبادي، معاون الشؤون القانونية والدولية في وزارة الخارجية، كتب مساء الخميس، الثاني من أكتوبر، في صفحته الشخصية على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، رداً على تصريحات مارك روته، الأمين العام لحلف الناتو، بأن 5 آلاف طائرة انطلقت من أوروبا لدعم العدوان العسكري الأميركي على إيران: إن اعتراف الأمين العام لحلف الناتو بتنفيذ 5000 طلعة جوية من القواعد الأوروبية دعماً للعدوان العسكري الأميركي على إيران، أظهر أن أوروبا كانت جزءاً من البنية التحتية للعدوان.

وتابع أن الحكومات التي وضعت أراضيها في تصرف أميركا لا يمكنها التهرب من مسؤوليتها. هذه المشاركة لن تبقى دون رد.

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