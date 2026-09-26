عراقجي ونظيره الماليزي يجريان محادثات في نيويورك

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان هذا الاجتماع عقد صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي لنيويورك.

وقد اجتمع قادة وممثلو 193 عضواً في الأمم المتحدة من يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 و ستستمر اجتماعات الجمعية العامة حتى يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 في مقر المنظمة الدوليةفي نيويورك، للتباحث بشأن أهم التطورات الدولية.

والشعار الرسمي للجمعية العامة الحادية والثمانين هو: إعادة بناء الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة تكون فعالة للجميع». ويؤكد هذا الشعار على ضرورة إعادة بناء الثقة بين الدول، وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف، ومواءمة المؤسسات الدولية مع التحديات الجديدة.

وإلى جانب الخطب العامة، تُعقد على هامش الجمعية العامة اجتماعات رفيعة المستوى ولقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف؛ وهو ما جعل نيويورك خلال هذا الأسبوع أحد أهم مراكز المشاورات الدبلوماسية في العالم.