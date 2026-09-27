مضيق هرمز في صدارة اهتمام البرلمان الإيراني.. مساعٍ لترسيخ إدارة إيران للمضيق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ملف مضيق هرمز لم يعد يقتصر في البرلمان الإيراني على المواقف والتصريحات السياسية، إذ يعمل النواب على إعداد إطار يحدد آليات المرور وضمان الأمن والاستفادة من إمكانات هذا الممر المائي.

ويخضع مشروع «الإجراء الاستراتيجي لضمان أمن مضيق هرمز وتطويره والخليج الفارسي» للدراسة في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، بهدف ترسيخ سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتحديد ترتيبات جديدة للمرور عبر المضيق.

وقد أقرت اللجنة الخطوط العامة للمشروع، فيما تتواصل دراسة تفاصيله.

وفي أحدث مراحل دراسة المشروع، أقرت لجنة الأمن القومي في البرلمان عقوبات على السفن التي لا تلتزم بالضوابط المحددة للعبور عبر مضيق هرمز، تشمل احتجاز السفينة مؤقتا واستيفاء 20 بالمئة من حمولتها أو قيمتها.

كما ينص المشروع على إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في هذه القضايا، بمشاركة قضاة وخبراء في القانون البحري والقانون الدولي للبحار.

ويشير هذا المسار إلى أن نظرة البرلمان إلى مضيق هرمز لا تقتصر على مسألة «إغلاقه أو فتحه»، بل تتجه نحو وضع قواعد جديدة لوجود السفن ومرورها عبر هذا الممر المائي، وترسيخ دور إيران وسيادتها في هذا المجال.

مضيق هرمز.. ورقة ضغط إيرانية في سوق النفط

من جانبه، تناول رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، في أحدث موقف له بشأن هذا الملف، أهمية مضيق هرمز من زاوية الاقتصاد العالمي.

وأشار قاليباف إلى تأثير الأوضاع في مضيقي هرمز وباب المندب على توقعات التضخم في الولايات المتحدة، معتبرا أن العوامل المؤثرة في الأسواق اليوم لا تقتصر على السياسات النقدية وأسعار الفائدة، بل إن «مخاطر مضيق هرمز» أصبحت عاملا مؤثرا في أسعار النفط أيضا.

ويعكس هذا الموقف أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي لا ينظر إلى مضيق هرمز باعتباره قضية أمنية فحسب، بل يرى أن تأثيره في الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة يشكل أيضا جزءا من قوة إيران.

لماذا يشدد البرلمان على مضيق هرمز؟

وفي هذا السياق، بحثت وكالة مهر للأنباء، في حوارات خاصة مع عدد من أعضاء البرلمان الإيراني، وجهات نظرهم بشأن ضرورة الحفاظ على سيادة إيران ونفوذها في مضيق هرمز وترسيخهما.

وتسلط هذه المواقف، إلى جانب المشروع المطروح للدراسة في البرلمان، الضوء على الأبعاد المختلفة لهذا الملف ورؤية النواب لمستقبل مضيق هرمز.

تحديد ترتيبات جديدة في مضيق هرمز

بدوره، يرى إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن مضيق هرمز يمثل إحدى الإمكانات التي تعزز قوة إيران، مؤكدا ضرورة استفادة الجمهورية الإسلامية من موقعها في الخليج الفارسي ومضيق هرمز لتعزيز قوتها وتحقيق مصالحها الوطنية.