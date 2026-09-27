عراقجي: توضيح الشروط الإيرانية لفتح مضيق هرمز شكلت محور اجتماعاتنا في "نيويورك"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إنه وخلال لقاء مع الصحفيين الإيرانيين في نيويورك، وصف عراقجي المشاركة الإيرانية في الجمعية العامة هذا العام بالفعالة والديناميكية، مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية لمشاركة رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان الذي أجرى سلسلة من اللقاءات والخطابات الهامة، بالإضافة إلى الاجتماعات التي عقدها عراقجي نفسه مع نظرائه والمسؤولين الدوليين.



وأكد عراقجي أن الهدف الجوهري من هذه اللقاءات كان عرض وشرح والدفاع عن الشروط المتعلقة بمضيق هرمز.



وأضاف وزير الخارجية أن هذه الشروط قد تم تفصيلها ونقلها إلى الجانب الأمريكي عبر الوسطاء، مشدداً على أن بلاده دافعت عن منطق سياساتها، مؤكداً أن الدور الدبلوماسي الإيراني قد أثبت فاعليته في توجيه المناخ الدولي لصالح طهران من خلال تقديم مبادرات ومسارات دبلوماسية واضحة.



وأنتقد عراقجي التناقض في التصريحات الصادرة عن الإدارة الأمريكية. وأكد أن إيران تنتظر الإفادة النهائية من الوسطاء لاتخاذ القرار المناسب، مشدداً على أن أي تقدم مستقبلي يظل مرهوناً بالوفاء بالشروط الإيرانية المعلنة.



وفي معرض رده على استفسار مراسل "إرنا" بشأن الرؤية المستقبلية في ظل المبادرات الإيرانية والتمسك الأمريكي بمواقفه، صرّح عراقجي قائلاً: إن معالم المستقبل تتضح جلياً للشعب الإيراني؛ فقد برهن شعبنا للعالم أجمع على قدراته وصموده في المجالات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية، رغم سياسات العقوبات المفروضة. ولقد استنفد الخصوم كافة الوسائل المتاحة، إلا أنهم لم يحققوا أي نتائج تذكر مهما بلغت مساعيهم، ولا سبيل للوصول إلى حلول إلا من خلال نهجٍ قائم على الاحترام المتبادل وصون الكرامة.



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