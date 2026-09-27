العميد شكارجي: رغم ممارسات العدو الاستفزازية، فإن مضيق هرمز يخضع لسيطرة إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد "شكارجي" في حوار متلفز أنه على مدار العقود الخمسة الماضية، وفي ظل التحديات التي فرضتها القوى الاستكبارية العالمية، واجهت البلاد حرباً استمرت ثماني سنوات بقيادة الولايات المتحدة ونظام البعث العراقي. وأشار إلى أنه رغم الخسائر الجسيمة التي خلفتها الحرب، إلا أنها ساهمت في صقل قدرات الشعب وتهيئته لمواجهة التحديات المستقبلية في سبيل الدفاع عن الوطن.

وتابع العميد شكارجي موضحاً أن مكانة القوات المسلحة قد ترسخت منذ بدايات مرحلة الدفاع المقدس (حرب نظام البعث العراقي على إيران 1980 - 1988) حيث حققت تطوراً علمياً وبشرياً ملموساً من بداية الحرب وحتى نهايتها.

وأكد أن التعبئة الشعبية شكلت ظاهرة فريدة وإنجازاً استراتيجياً بارزاً، حيث لعبت دوراً محورياً في العمليات القتالية مدعومة بتأييد شعبي واسع.

كما استعرض العميد شكارجي مسار تطور المؤسسة العسكرية، مشيراً إلى أن جيش الجمهورية الإسلامية، الذي شهد مع غياب المستشارين الأمريكيين عقب الثورة الإسلامية تعيين قيادات أكاديمية متخصصة، بالتوازي مع بروز حرس الثورة الإسلامية كقوة فاعلة إلى جانب الجيش، مما أدى إلى تحقيق توازن استراتيجي مثالي.

وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة إلى أن الدفاع عن إيران في الحرب الأولى دفع القوات المسلحة نحو تعزيز قدراتها القتالية وتوطين التقنيات الحديثة، مستشهداً ببدء الإنتاج المحلي للصواريخ خلال المواجهة مع نظام البعث. وأكد مجدداً أن التحول نحو عقيدة "الحرب غير المتكافئة" كان التغيير الأبرز.

وقال العميد شكارجي بأنه خلال الحرب الأولى المفروضة، واجهت البلاد حصاراً شديداً وصل إلى حد حرمان المقاتلين من أبسط المستلزمات الطبية مثل الخيوط الجراحية.

وأوضح أنه في أعقاب الثورة الإسلامية، نجحت إيران في التحول من مرحلة الاعتماد على الاستيراد لتأمين الاحتياجات الأساسية، كالأسلاك الشائكة والخيوط الجراحية، إلى مرحلة الإنتاج المحلي للضروريات الدفاعية.

وفي السياق ذاته، أشار المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة إلى أن إيران استطاعت بعد الثورة تجاوز قدرات خصومها بل والتفوق عليهم، مؤكداً أن الصواريخ التي طورها الشهيد طهراني مقدم قد ألحقت بالعدو هزائم ساحقة، حيث نجح الشهيد في تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل لإيران في مجال الصناعات الصاروخية. وأضاف أن أي عدوان على إيران سيكون مغامرة غير محسوبة العواقب نظراً لمستوى الردع المتاح.

وشدد العميد شكارجي على أن استراتيجية القوات المسلحة تقوم على حماية المعلومات لضمان عنصر المفاجأة، لافتاً إلى أن العدو قد أدرك خطأ تقديراته المتعلقة بالقدرات الدفاعية والصمود الإيراني.

كما أكد أن القوة الوطنية الإيرانية تستند إلى عناصر فريدة، كان من أبرزها تلاحم الشعب مع القوات المسلحة، وهو ما شكل ركيزة أساسية في الانتصارات المحققة. وأعلن الجاهزية التامة للشعب والقوات المسلحة لمواجهة أي عدوان من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وأوضح العميد شكارجي أن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع اليوم بكفاءة وقوة تفوق بكثير ما كانت عليه في بدايات الحروب السابقة، مشيراً إلى أن التطور النوعي في الصواريخ والطائرات المسيرة يمنح إيران ميزة استراتيجية وعنصر مفاجأة، مما يضمن الرد على أي اعتداء بتقنيات عسكرية متطورة.

وفيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز، صرّح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة بأن أي سفينة تحاول عبور المضيق خارج المسارات المعتمدة من قبل إيران ستكون عرضة للمخاطر.

وأكد العميد شكارجي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بصفتها قوة عالمية، لن تسمح للولايات المتحدة باستعادة نفوذها السابق في النظام العالمي الجديد.

من جانب آخر شدد العميد شكارجي على أن الخيار الوحيد المتاح أمام الولايات المتحدة هو الانسحاب من منطقة غرب آسيا، مؤكداً أن تعجيل عملية الانسحاب سيقلل من حجم الخسائر الأمريكية.

كما حذر من مغبة التدخل الأمريكي في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن أي محاولة من هذا القبيل ستواجه برد حازم وقوي.

وفي سياق متصل، وصف العميد شكارجي كلاً من ترامب ونتنياهو بالقتلة، مؤكداً أنهما سيخضعان للمساءلة والعقاب.

واختتم العميد شكارجي تصريحاته بالتأكيد على أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه مرتكبي الجرائم بحق الإمام الشهيد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (رضوان الله عليه) والشعب الإيراني، حتى بعد انتهاء العمليات العسكرية، مشدداً على أن هؤلاء سيُحاسبون على أفعالهم.

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