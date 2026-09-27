  اللجنة الإعلامية للمفاوضات تصدر بيانا بشأن التكهنات المتداولة عبر الإنترنت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقب نشر مزاعم تفتقر للدقة وتخالف الحقائق عبر صفحات وحسابات مختلفة على الإنترنت حول "الوضع الراهن للمفاوضات الإيرانية-الأمريكية"، شددت اللجنة الإعلامية للمفاوضات على أن ما نُشر من أخبار وتقارير بهذا الشأن غير صحيح.

وجاء في البيان: يُحث الإعلاميون على الامتناع التام عن نشر محتوى يخالف الحقائق، لا سيما في ظل استخدام الخصم للحرب النفسية ونشر الأخبار الزائفة للتلاعب بسوق الطاقة وممارسة الضغط على الرأي العام الإيراني.

وأضاف البيان: تجدر الإشارة أيضاً إلى أن المصادر الرسمية للأخبار المتعلقة بالمفاوضات هي المتحدث باسم الفريق المفاوض وهذه القناة؛ لذا يُنصح وسائل الإعلام بعدم الاعتماد على معلومات تنشرها حسابات غير رسمية أو مصادر مجهولة بخصوص المفاوضات.

/انتهى/