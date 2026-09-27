عراقجي: مستعدون لفتح مضيق هرمز مقابل اتخاذ أمريكا اجراءات معينة

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني صرح في مقابلة مع برنامج "ميت ذا برس": خطة الأيام السبعة كفيلة بإعادة الوضع في الخليج الفارسي ومضيق هرمز إلى طبيعته. لذا، السؤال المهم هو: لماذا يرفضون هذه الخطة؟ هذا سؤال يجب عليهم الإجابة عنه.

واضاف: مقترحنا واضح تماماً. نحن على استعداد لفتح مضيق هرمز، شريطة أن تتخذ الولايات المتحدة خطوات معينة. هذه المطالب ليست جديدة ولم تأتِ من فراغ؛ إنها حقوقنا التي نريد احترامها.

واكد عراقجي انه أولاً وقبل كل شيء، نريد إنهاء هذه الحرب، حرب العدوان هذه. لقد بدأوا هذه الحرب قبل ثمانية أشهر على أمل أن ينتصروا في غضون يومين أو ثلاثة. مرّت ثمانية أشهر ولم يحققوا أهدافهم.

وتابع: يبقى الأمل في الدبلوماسية قائماً، ولكن بصراحة، بالنظر إلى سلوكهم خلال العامين الماضيين، لا يوجد مبرر للعودة إلى الدبلوماسية والتواصل مع هذه الحكومة مجدداً.

واشار انه في عام ٢٠٢٥، عرضوا التفاوض. قبلنا ودخلنا في المفاوضات. ولكن في منتصف المفاوضات، هاجمونا، بعد ثمانية أشهر، في فبراير ٢٠٢٦، عرضوا التفاوض مجدداً. قبلنا مرة أخرى، وهاجمونا مجدداً في منتصف المفاوضات، ثم، بعد الحرب، عرضوا التفاوض للتوصل إلى اتفاق. قبلنا. تفاوضنا لمدة ثلاثة أشهر، ولكن لم يستغرق الأمر منهم سوى أسبوعين لخرق الاتفاق الذي وقعوه بأنفسهم.

مؤكدا انه ما زال يحاول اتباع مسار الدبلوماسية لأنني أؤمن بأنه لا ينبغي تفويت أي فرصة للسلام.

واضاف عراقجي: لا نكترث لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية أو أي شيء من هذا القبيل. ما يهمنا هو مصالحنا الوطنية.

وختم بالقول: نحن على أتم الاستعداد للتفاوض كما نحن على أتم الاستعداد لمواجهة أي تحدٍّ. نقف بحزم في وجه أي عدوان. وسنقف بحزم في وجه أي عدوان ضدنا، حتى لو وصل الأمر إلى حربٍ اخر الزمان.