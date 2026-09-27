قاليباف: إما سوق النفط أحمق أو امريكا تكذب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قالیباف كتب في تدوينة عبر منصة إكس، ردًّا على ادعاءات المسؤولين الأمريكيين بأن مضيق هرمز مفتوح: إن مؤسسة الخداع الأمريكية تقول إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، لكن السوق فرضت علاوة سعرية (بريميوم) ثقيلة على النفط: 35 دولارًا أعلى مما كان عليه قبل العدوان، و50 دولارًا بحسب أسعار النفط الفيزيائي.

وكتب أيضًا: إذن، إما أن السوق حمقاء لأنها تشتري النفط بهذه الأسعار الأعلى، وإما أن جهاز صناعة الرواية الأمريكي يمارس التضليل. ولمن يصدّقون كلام أمريكا، فقد وُضعت لهم آلة طباعة دولارات مجانية في مضيق هرمز؛ تفضّلوا اذهبوا وخُذوها!