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٢٧‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٥:٢٩ م

شركات الطيران الإيرانية سيرت 24 رحلة جوية خارجية اليوم الأحد

شركات الطيران الإيرانية سيرت 24 رحلة جوية خارجية اليوم الأحد

اظهر برنامج الرحلات الجوية لمطار الإمام الخميني (رض) الدولي في طهران اليوم الاحد، أن شركات الطيران الإيرانية نفّذت اليوم ما لا يقل عن 24 رحلة جوية خارجية بقسميها المغادرة والقادمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في رحلات المغادرة من مطار الإمام الخميني (ره)، نفّذت أو تنفّذ شركة الطيران زاغروس رحلة طهران-أنقرة، وشركتا تابان ووارش رحلة طهران-إسطنبول، وشركة إيرتور رحلتي طهران-يريفان (أرمينيا) وطهران-إزمير، وشركة آتا رحلة طهران-إسطنبول، وشركة إيران إير رحلة طهران-إسطنبول، وشركة كاسبين رحلة طهران-إسطنبول، وشركة ماهان رحلات طهران-بكين، وطهران-شنغهاي، وطهران-غوانغجو، وطهران-هوشي منه.

وفي رحلات القدوم أيضًا، نفّذت شركات الطيران وارش، وآتا، وزاغروس، ومعراج، وماهان، وكاسبين، وساها، وإيرتور، وتابان رحلات من مدن دوشنبه (طاجيكستان)، وإسطنبول، وطشقند (أوزبكستان)، وموسكو، وأنقرة.

وكانت الحكومة الأمريكية الإرهابية قد أرغمت دولًا على قبول حظر شركات الطيران الإيرانية، فوقّفت بعض الدول رحلات إيران تحت الضغط الأمريكي، بينما لم تقبل دول أخرى بذلك.

/انتهى/

رمز الخبر 1974182
جواد ماستری فراهانی

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