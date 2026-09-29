إسرائيل هيوم: عمليات الاغتيال الإسرائيلية لم تقضِ على سلسلة قيادة حماس

أفادت وكالة مهر للأنباء أن صحيفة إسرائيل هيوم الصهيونية كتبت في تقرير لها، في معرض إعرابها عن قلقها من السرعة العالية لإعادة بناء هياكل حماس، إن العمليات العسكرية وعمليات الاغتيال التي نفذها الكيان الصهيوني ضد قادة هذه الحركة لم تتمكن من القضاء على سلسلة قيادتها بالشكل الذي يمنع إعادة بناء قدراتها.

وبحسب هذا التقرير، فإن حماس، بتعيين نواب وخلفاء لقادتها، أتاحت إمكانية استمرار نشاط هياكلها العسكرية والتنظيمية، وفي الوقت نفسه، فإن وقف إطلاق النار والضغوط الدولية حدّت أيضاً من قدرة الكيان الصهيوني على بدء عملية عسكرية واسعة أخرى في قطاع غزة.

وتضيف إسرائيل هيوم أنه رغم اغتيال جزء كبير من القادة والقيادات القديمة في حماس، ومنهم محمد الضيف ومحمد السنوار ومروان عيسى وعدد آخر، ظهر جيل جديد من القادة في هذه الحركة اكتسب خبرة خلال سنوات الحرب.

وبحسب هذه الصحيفة، فإن عدداً من قادة الألوية والكتائب في حماس في شمال قطاع غزة لا يزالون حاضرين، وأن هذه الحركة تمكنت من الحفاظ على جزء من قدرتها على إدارة العمليات وإبقاء مختلف هياكلها نشطة.

وشدد هذا التحليل أيضاً على أن نجاح حماس في استعادة جزء من قدرتها العسكرية والإدارية، رغم الخسائر الواسعة التي تكبدتها، يطرح مرة أخرى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق في الكيان الصهيوني حول إخفاقات 7 أكتوبر وكذلك نتائج جولات الحرب السابقة.

وبحسب هذا التقرير، أظهرت التجارب السابقة أن اغتيال القادة وتدمير جزء من قدرات الفصائل الفلسطينية لم يمنعا بالضرورة تعيين خلفاء وإعادة بناء هياكلها، وأن تأثير هذه الهجمات كان في كثير من الحالات محدوداً ومؤقتاً.

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