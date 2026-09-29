تحذيرات أمريكية من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود بأوروبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن شبكة «سي إن بي سي» التلفزيونية الأمريكية ذكرت أن الحظر المحتمل على صادرات الديزل من الولايات المتحدة قد يتسبب في ارتفاع غير مسبوق في أسعار هذا الوقود بأوروبا، لا سيما أن نحو نصف واردات أوروبا من الديزل خلال الأشهر الأخيرة كانت تأتي من الولايات المتحدة.

وبحسب التقرير، يشكك متداولو النفط في أوروبا في إمكانية فرض الولايات المتحدة مثل هذه القيود، فيما أكد خبراء أنه لم يُتخذ حتى الآن أي قرار بهذا الشأن.

وأضاف التقرير أن الحرب في أوكرانيا، إلى جانب العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني على الأراضي الإيرانية، أديا إلى نقص الوقود وارتفاع أسعاره في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا.