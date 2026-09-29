عزيزي: إيران تمتلك قدرات واسعة لمواجهة الحظر الجوي

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إبراهيم عزيزي قال في حوار مع مراسل مهر، رداً على الحظر الجوي الذي فرضته أميركا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمتلك أدوات متعددة للرد على هذا الإجراء الذي اتخذه العدو والدول التي ترافقه، ويمكنها بالتدبير والعقلانية والذكاء استخدام كل من هذه القدرات في الوقت المناسب.

وأضاف أن هذه القدرات موجودة في مجالات مختلفة، منها الاقتصادية والحدودية والسياسية، وكذلك على المستوى الإقليمي. فقدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية واسعة وقابلة للاستخدام، ويمكننا الاستفادة منها كلما اقتضت الضرورة.

وتابع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: على سبيل المثال، إذا أردنا اليوم إغلاق مسار الخليج الفارسي ومضيق هرمز أمام خروج بعض السلع والنفط من قبل الدول التي رافقت الحظر الجوي على إيران، فهذا أيضاً أحد أدواتنا ويُعتبر قدرة مهمة جداً.

وشدد ممثل مدينة شيراز في مجلس الشورى الإسلامي على أهمية استفادة إيران من القدرات القانونية والدبلوماسية الدولية لإحباط الحظر الجوي المفروض على البلاد، قائلاً إن على وزارة الخارجية أن تولي هذا الموضوع حساسية خاصة وأن تضعه في مقدمة إجراءاتها.

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