العراق: انسحاب القوات الأميركية من البلاد سيتم في الموعد المحدد

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الميادين أن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أكد أن عملية انسحاب القوات الأميركية والعسكريين في التحالف الدولي من هذا البلد ستكتمل وتنتهي في 30 سبتمبر الجاري.

وكانت وزارة الحرب الأميركية، المعروفة بالبنتاغون، قد أعلنت في يوليو الماضي أن المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق ستنتهي في نهاية شهر سبتمبر. ويأتي هذا الإجراء وفق الجدول الزمني المتفق عليه بين بغداد وواشنطن.

وكان بيت هيغسيث، وزير الحرب الأميركية، قد التقى في مقر البنتاغون بعلي الزيدي، رئيس وزراء العراق، وبحث معه إنهاء مهمة التحالف الدولي.

وكان حيدر العبودي، المتحدث باسم الحكومة العراقية، قد أعلن سابقاً أنه طُرحت اقتراحات لتمديد وجود العسكريين الأجانب في هذا البلد، لكن الحكومة العراقية عارضت هذه الاقتراحات.

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