مندوب إيران يرد على اتهامات وزير خارجية كندا

أفادت وكالة مهر للأنباء أن ناصر أسدي، مستشار ثالث في البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، اعتبر أن الإهانة الحقيقية للقانون الدولي هي المحاولة اليائسة لتبرئة جرائم الكيان الإسرائيلي عبر نشر معلومات مضللة، وتحويل الرأي العام، وتشويه الصورة، ووصف دولة بأنها ما يسمى "التهديد الرئيسي للسلام والأمن"، معتبراً أن "أكبر كذبة في القرن" هي أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني وصف في كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة إبادته الجماعية في غزة بأنها "أكبر كذبة في القرن"!

وأكد ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن كلام نتنياهو ووزير خارجية كندا لا يمكنه محو الحقائق الموثقة، ولا إبطال نتائج وأحكام المحاكم، ولا تبرئة الجرائم التي شاهدها العالم، ولا تغيير حقيقة أن الكيان الإسرائيلي هو "التهديد الرئيسي للسلام والأمن"، مشدداً على أن أي تزوير وكذب لا يمكنه إعفاء كندا وسائر الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، من مسؤولياتها الدولية والمسؤولية الجنائية الفردية لمسؤوليها عن المشاركة في الجرائم التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في منطقتنا.

وكان وزير خارجية كندا قد وصف في كلمته في الأمم المتحدة، بتكرار الادعاءات والخطاب، إيران بأنها التهديد الرئيسي للسلام والأمن في المنطقة.

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