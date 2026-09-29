اختراق واسع للبنتاغون؛ كشف معلومات حساس عن 3 ملايين عسكري أميركي

أفادت وكالة مهر للأنباء أن شبكة إي بي سي نيوز الأميركية أعلنت اليوم عن وجود خرق أمني في قاعدة بيانات ضخمة تابعة لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، أدى إلى كشف معلومات حساسة تتعلق بنحو 3 ملايين عسكري وموظف في هذه الوزارة.

ونقلت هذه الشبكة عن مسؤول دفاعي أميركي أن الاختراق الذي طال قاعدة بيانات موظفي البنتاغون شمل مليونين و760 ألفاً من الأحياء و294 ألفاً آخرين من المتوفين.

وأضاف هذا المسؤول الأمني أن أحد أنظمة مركز بيانات الموارد البشرية في البنتاغون (DMDC) تعرض لوصول غير مصرح به في الفترة بين أكتوبر 2025 ويوليو 2026، جرى من خلاله تحديد هوية هؤلاء الأشخاص.

وأوضح هذا المسؤول الدفاعي أن المعلومات المسربة تشمل أرقام الضمان الاجتماعي (SSN) ومعلومات متعلقة بوظائف العسكريين والموظفين المدنيين، مما يمكن أن يثير مخاوف جدية في مجال الأمن الوطني.

وأشار إلى أن عدداً محدوداً من المستخدمين غير المصرح لهم تمكنوا من الوصول إلى هذه البيانات، لكنه زعم أن هذا المركز عالج الثغرة الأمنية فور اكتشاف الاختراق.

وقبل أيام، أعلنت مجموعة من الهاكرز تُدعى "شايني هانترز" أنها اخترقت بوابة التوظيف في مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (FBI). وقد أفادت صحيفة نيويورك تايمز في هذا الصدد بأن هذه المجموعة زعمت أنها حصلت على أسماء عملاء سابقين ومتقدمين لوظائف وعناوين منازلهم وأرقام هواتفهم وأسماء زوجاتهم وبعض المعلومات الطبية وبيانات أخرى عن هؤلاء الأشخاص.

وأفادت الصحيفة بأن مكتب التحقيقات الفدرالي أكد وقوع هذا الاختراق المعلوماتي وبدأ تحقيقات، لكن لم يتضح حتى الآن أين تكمن نقطة الاختراق بالتحديد، وهل حدث هذا الخرق في أنظمة المكتب نفسه أم عبر متعاقد خارجي.

كما كشفت نيويورك تايمز أن المسؤولين الأميركيين كانوا قد لاحظوا سابقاً وجود قراصنة صينيين في قاعدة بيانات مرتبطة بأوامر الرقابة الداخلية، وذلك في أعقاب اختراقات سابقة لشبكات الاتصالات الأميركية.

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