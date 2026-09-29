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٢٩‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١٢:٢٧ م

مفتي روسيا الأول: لن تُنسى جهود قائد إيران الشهيد من أجل الوحدة الإسلامية

مفتي روسيا الأول: لن تُنسى جهود قائد إيران الشهيد من أجل الوحدة الإسلامية

قال الشيخ راويل عين الدين، في لقائه مع القائمين على فعالية "أسبوع الثقافة الإيرانية"، إن الجهود المؤثرة لآية الله الخامنئي من أجل التقريب بين المذاهب ووحدة الأمة الإسلامية لن تُنسى.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن دائرة العلاقات العامة لمنظمة الثقافة والاتصالات الإسلامية أنه بهدف تطوير التفاعلات الدينية مع مسلمي الجار الشمالي لإيران، التقى السيد عباس صالحي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، وكاظم جلالي، سفير إيران في روسيا، وحسين ديوسالار، معاون تطوير التعاون العلمي والثقافي في منظمة الثقافة والاتصالات الإسلامية، وعبد الرضا راشد، المستشار الثقافي الإيراني في موسكو، وجمع من المسؤولين الثقافيين والفنيين في البلاد، بالشيخ راويل عين الدين، مفتي مسلمي روسيا الأكبر، في مسجد موسكو الجامع، وأجروا معه محادثات.

وأكد عين الدين في هذا اللقاء على الروابط العميقة بين مسلمي إيران وروسيا، وقال إنه بالنظر إلى المكانة الرفيعة لإيران في العالم الإسلامي، فإن العلاقة الحسنة بين الجماعات الدينية في البلدين كانت دائماً مرغوبة ومصدراً للخير الكثير.

/انتهى/

رمز الخبر 1974238

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