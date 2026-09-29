متحدث الجيش الايراني: القوات المسلحة مستعدة لتنفيذ عمليات استباقية في حال وجود تهديد وشيك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد أمير أكرمي نيا، المتحدث باسم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ردًا على سؤال من مراسل قناة العالم حول تحركات الأمريكيين في المنطقة واحتمالية نشوب حرب: "الأمر المؤكد هو أن الأمريكيين يتحركون ويتفاعلون في المنطقة. أما فيما يتعلق باندلاع حرب، فقد سعينا في القوات المسلحة وجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى استغلال فرصة وقف إطلاق النار هذه على أكمل وجه، وتحديث خططنا، وتحسين معداتنا، وإدخال معدات جديدة في تنظيمنا القتالي، والاستفادة من التجارب والخبرات والدروس المستفادة خلال الحرب".

استهداف مواقع الانفصاليين في كردستان العراق

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإيراني: "كما أعلن الرئيس الأمريكي، تم تزويد الانفصاليين بكميات كبيرة من الأسلحة، بهدف غزو حدودنا البرية الغربية وشن هجمات عليها بالتزامن مع الهجوم الأمريكي. ولكن بفضل المبادرة التي اتخذناها، استهدفت طائرات القوات الجوية الإيرانية مواقع المجموعات الانفصالية عدة مرات، كما استهدفت طائرات الجيش المسيرة وقوات الحرس الثوري مواقعهم بصواريخها وطائراتها المسيرة."

الحرب الاستباقية: منع عدوان العدو قبل تنفيذ أي إجراء

وأشار إلى أن: "هذه في الواقع حرب استباقية؛ فقد تم استهداف العدو قبل شنه أي هجوم. وكما لاحظتم، لم يتمكن الانصاليين حتى اليوم من شن أي عملية ضد حدودنا البرية."

تجربة استهداف القواعد الأمريكية في سياق الحرب الاستباقية

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإيراني: "لقد مررنا بهذا الأمر في مناسبات أخرى أيضاً. خلال الحرب التي استمرت قرابة أسبوعين، عندما كان الأمريكيون يستهدفون مواقعنا، استهدف الجيش الإيراني في إحدى المراحل قواعد أمريكية بطائراته المسيّرة؛ وهي قواعد توقعنا انطلاق هجوم وشيك منها. استهدفناها، كما استُهدفت القاعدة الأمريكية في الأردن بصواريخ. ويأتي هذا في سياق هذه الحرب الاستباقية."

مراعاة المبادئ الثلاثة للحرب الاستباقية: التناسب، والاستعجال، والضرورة.

وأشار إلى أنه: بالطبع، تم مراعاة شروط الحرب الاستباقية. وتتمثل هذه الشروط أو المبادئ في مبدأ التناسب، ومبدأ الاستعجال، ومبدأ الضرورة، وقد تم مراعاة هذه المبادئ الثلاثة جميعها في حربنا. أي أننا واجهنا التهديد بما يتناسب معه، ولم نوسع نطاق الحرب بما يتجاوز ذلك في عملياتنا الاستباقية. وقد لجأنا إلى العمليات الاستباقية عند الضرورة؛ أما في غير الضرورة، فلم نقم بها. ومبدأ الاستعجال هو أننا نبادر إلى العمل فور الشعور بأن التهديد وشيك، وأن هناك احتمالاً لوقوع هجوم.

استمرار استراتيجية الحرب الاستباقية في المستقبل في حال وجود تهديد وشيك.

وأضاف المتحدث باسم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية: سيبقى الأمر على حاله في المستقبل. إذا تأكدنا فعلاً من أن العدو سيشن هجوماً وشيكاً، فسنقوم حتماً بحرب استباقية أو عملية استباقية.

أمريكا ليست في وضع جيد في المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإيراني: "فيما يتعلق بأمريكا، أعتقد أن وضع الأمريكيين ليس جيدًا في المنطقة، نظرًا لتضرر قواعدهم فيها بشكل بالغ. ويتضح ذلك من خلال رصدنا، سواء عبر الصور الجوية والفضائية أو من خلال الملاحظات الميدانية. وتشير المعلومات إلى أن القواعد الأمريكية قد تضررت بشدة، وأن معظمها لم يعد بالإمكان إعادة بنائها.

اضطراب خطير في إعادة بناء القوات الأمريكية

وأشار إلى: "لهذا السبب، واجه الدعم الإقليمي للقوات الأمريكية مشاكل خطيرة. فإمدادات الوقود والغذاء لأمريكا تواجه صعوبات اليوم، لأن قاعدتهم المهمة، وخاصة في البحرين، قاعدة الأسطول الخامس للبحرية، قد تضررت بشدة ولم يعد بالإمكان إعادة بنائها. واضطروا إلى الاستعداد من خارج المنطقة؛ فهم يستوردون احتياجاتهم من شرق آسيا ومن القاعدة في جزيرة دييغو غارسيا، ولهذا السبب واجه الأمريكيون العديد من الصعوبات والمشاكل."