إيران وأذربيجان تبحثان خارطة طريق لتطوير التعاون النفطي والغازي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح باك نجاد، يوم الثلاثاء، بعد لقائه الثالث مع شاهين مصطفايف، نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان، حول محاور هذا الاجتماع قائلاً: بناءً على العلاقات العريقة بين إيران وجمهورية أذربيجان والتعاون البنّاء الذي تشكّل خلال السنوات الماضية، فقد توفرت أرضية مناسبة لتطوير هذا التعاون، لا سيما في المجالات الاقتصادية.

وأضاف مشيراً إلى أن هذا الاجتماع ركز بشكل أساسي على موضوع تعاون الطاقة بين البلدين: بالنظر إلى وجود قدرات مناسبة جداً لدى جمهورية أذربيجان، جرى بحث وتبادل وجهات النظر بالتفصيل حول تجارة الطاقة ومجالات التعاون الأخرى.

وأعلن وزير النفط: تقرر متابعة هذه الملفات من خلال لجان العمل التي تم تحديدها من قبل الجانبين لتحقيق النتائج المرجوة.