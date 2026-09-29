يوم حافل بالميداليات لإيران ؛ وعدد الذهبيات يصل إلى 10

أفاد مراسل وكالة مهر للأنباء أن الدورة العشرين من الألعاب الآسيوية دخلت اليوم الثلاثاء، السابع من أكتوبر، يومها العاشر. والقوس والسهم، والكرة الطائرة الشاطئية، ورفع الأثقال، والكوراش، والملاكمة، والغطس، وكرة الماء، والكرة الطائرة، وألعاب القوى (نهائي 800 متر)، والرماية (التراب)، والإسكواش (فرق السيدات)، والتنس، والتجديف الشراعي، والبادل، هي الألعاب التي يخوض ممثلو البلاد منافساتهم فيها.

وقد بدأ اليوم العاشر من الألعاب الآسيوية لوفد إيران في وقت كان فيه هذا الوفد، في نهاية اليوم التاسع، يقف في المركز الثامن في جدول توزيع الميداليات برصيد 32 ميدالية، بينها 8 ذهبيات و15 فضية و9 برونزيات، لكن الميداليات المحققة في هذا اليوم رفعت مجموع الميداليات إلى 38 ميدالية، بينها 10 ذهبيات و16 فضية و12 برونزية.

وكانت مهسا بهشتي أول من حقق ميدالية لإيران في اليوم العاشر، إذ حصلت على البرونزية في رفع الأثقال. وتلاها فاطمة برمكي ومجيد وحيد بريمانلو في الكوراش، فحققا على التوالي البرونزية والذهبية. وحصل أمير إسماعيلي في الملاكمة على البرونزية. ونال علي أميريان في سباق 800 متر الميدالية الفضية، وجاءت آخر ميدالية اليوم لوفد إيران في رفع الأثقال أيضاً على يد علي داوودي. فقد توج بطلاً للوزن الثقيل، ليتُغلق بذلك سجل وفد البلاد في اليوم العاشر برفع علم البلاد.

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