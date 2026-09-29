أحدث إحصاءات الشهداء والجرحى في غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن فلسطين اليوم أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت اليوم الثلاثاء أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، نُقل جثمان شهيد و13 جريحاً إلى مستشفيات هذه المنطقة.

وبحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بلغ عدد شهداء القطاع منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 ألفاً و422 شهيداً، وعدد الجرحى أربعة آلاف و996 جريحاً. كما انتُشل جثمان 834 شهيداً من تحت الأنقاض خلال هذه الفترة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن عدد شهداء هجمات الكيان الصهيوني على قطاع غزة منذ بدء الحرب حتى الآن ارتفع إلى 74 ألفاً و23 شهيداً، وعدد الجرحى إلى 175 ألفاً و111 جريحاً.

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