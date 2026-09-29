ملف اغتيال الشهيد سليماني دخل مرحلة تنفيذ الحكم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم السلطة القضائية، وفي معرض حديثه عن المتابعات الدولية والملفات المرتبطة باغتيال الشهيد سليماني، قال إن ملفاً قضائياً بشأن اغتياله شُكّل في محاكم طهران، وضم 3317 مدعياً.

وأوضح كاظمي أن لائحة الاتهام صدرت أيضاً في الجانب الجنائي، ودخل الملف مرحلة النظر فيه أمام المحكمة، مشيراً إلى أن 73 شخصاً يخضعون للملاحقة في هذا الجزء من القضية.

وقال إن هذا الملف تتم متابعته بجدية من الناحيتين الحقوقية والجنائية، وصولاً إلى النتيجة المرجوة.

القاضية جزء من رأس المال البشري للسلطة القضائية

وفيما يتعلق بقبول النساء في جامعة العلوم القضائية، قال المتحدث باسم السلطة القضائية إن قبول الطالبات في جامعة العلوم القضائية بدأ هذا العام بطاقة استيعابية مرتفعة، مشيراً إلى أن النساء اللواتي يستعدّدن لتولي مهام القضاء سيتلقين التعليم في هذه الجامعة، ومن المقرر أن يدخلن مجال القضاء.

وأضاف أنه يُقال أحياناً، عن طريق الخطأ، إنه لا توجد قاضيات في إيران، في حين أن السلطة القضائية تضم عدداً كبيراً من القاضيات، وهنّ جزء من رأس مالها البشري.

وأكد كاظمي أن هذا المسار يبشّر بالاستفادة المثلى من رأس المال البشري في المستقبل، وتمكين الكوادر المتخصصة والمتحمسة والنشيطة من النظر في الملفات القضائية بمزيد من الدقة.