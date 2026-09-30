ظفرقندي: استُوردت المواد الأولية للأدوية إلى البلاد بكميات كافية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد رضا ظفرقندي تحدث حول الضغوط التي أوجدها العدو لتأمين المواد الأولية للأدوية، وخاصة أدوية المرضى الخاصين وحتى الأدوية العادية، وأشار في معرض حديثه عن حضوره في اجتماع لجنة الصحة والعلاج في مجلس الشورى الإسلامي، إلى أنه حضر اجتماع لجنة الصحة والعلاج في المجلس، وأن معظم النقاش كان في مجال الأدوية والمعدات الطبية.

وأضاف، في معرض إشارته إلى أن تبادل الرأي ومرافقة وزارة الصحة للمجلس، وخاصة لجنة الصحة، يمكن أن تكون مساعدة جيدة جداً في هذه الظروف، أن تعاون المجلس ووزارة الصحة يمكن أن يكون فعالاً في تأمين الأدوية والمعدات التي يحتاجها الناس، وكذلك في تقليل الضغط السعري على الناس بمساعدة شركات التأمين، وأنه جرى خلال أيام الحرب هذه اتخاذ إجراءات مهمة جداً في هذا المجال.

وتابع ظفرقندي أنه على سبيل المثال، افتتحوا الأسبوع الماضي خط إنتاج دواء في إحدى الشركات، كما أُقيم خلال الأيام الأخيرة أكبر معرض للأدوية في البلاد بحضور مئات الشركات، مما يدل على التقدم والحيوية والدافعية لشركات الأدوية والحركة المتقدمة لصناعة الأدوية في البلاد.

وأضاف مشيراً إلى الضغوط التي نشأت في مسار تأمين المواد الأولية للأدوية، إنه رغم القيود، استُوردت المواد الأولية اللازمة للأدوية إلى البلاد بكميات كافية.

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