قائد بحرية الجيش: الاقتدار البحري الإيراني يعد عاملا لصون أمن خطوط الملاحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية أکد في الرسالة: بالنسبة لإيران الإسلامية العظيمة، لا يقتصر مفهوم البحر على كونه مجرد مسار للاتصال. فالدولة التي تمتلك سواحل شاسعة في الشمال والجنوب وتتمتع بموقع ممتاز في جوار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، لا يمكنها أن تقف غير مبالية تجاه مصير البحر وأمنه.



وتابع: إن مضيق هرمز، الذي يعد جزءاً من الجغرافيا الاستراتيجية لإيران العزيزة وأحد أهم ممرات الطاقة والتجارة في العالم، يمثل فيه اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية بفضل تدبير القائد الشهيد للأمة الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي (قدس سره) وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (حفظه الله) ضمانةً لصون المصالح الوطنية وتوفير الأمن الإقليمي.



وأضاف الأدميرال إيراني في رسالته: إن القوة البحرية لإيران الإسلامية العظيمة ليست قوة لتهديد الشعوب أو زعزعة الأمن؛ بل هي اقتدار مسؤول لصون الاستقرار وأمن الملاحة ومنع المغامرات في المنطقة؛ وهو ما تجلى بوضوح خلال حرب رمضان والاعتداءات الوحشية للعدو الأمريكي-الصهيوني السفّاك وقاتل الأطفال.



وصرح بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بامتلاكها للقدرات الدفاعية وحضورها المقتدر في المياه المحيطة،لقد أثبتت أنها أرست رابطاً مستداماً بين القوة والمسؤولية، وبين الردع والسلام.



وشدد قائد القوة البحرية للجيش على أن: في هذه المنظومة، تضطلع القوة البحرية الحيوية والحاسمة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالاعتماد على العلم والخبرة والقدرات الوطنية إلى جانب سائر القوات المسلحة، بمسؤولية جسيمة في حماية المصالح البحرية للبلاد وتأمين خطوط المواصلات والملاحة.

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