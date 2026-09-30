إيران وروسيا تعربان عن استعدادهما لتطوير العلاقات القانونية والقضائية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن حجة الإسلام والمسلمين موحدي آزاد، المدعي العام للبلاد، الذي سافر إلى روسيا للمشاركة في تجمع المدعين العامين لمنظمة شنغهاي للتعاون، أعرب في لقائه بإيغور كراسنوف، رئيس المحكمة العليا لهذا البلد، عن تقديره لدعم وتعاطف حكومة وشعب روسيا، وخاصة الشخصيات السياسية والقانونية الرفيعة في موسكو، مع حكومة وشعب إيران خلال الحرب المفروضة الأخيرة.

وأعلن جهوزية بلاده لتبادل الخبرات في مجال استخدام التقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية والمحاكم، بهدف صون الحقوق العامة.

وفي هذا اللقاء، أكد الطرفان على تطوير وتوسيع التعاون القضائي بين البلدين.

وأشار كراسنوف في هذا اللقاء إلى العلاقات النامية والمتصاعدة بين البلدين في المجالات السياسية، وكذلك لقاءات رئيسي إيران وروسيا، معتبراً المشاورات القانونية عاملاً يعزز العلاقات الثنائية.

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