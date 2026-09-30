منظمة الصحة العالمية: أكثر من 180 ألف شخص نزحوا في اليمن

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن ريا نوفوستي أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنه بناءً على بيانات وزارة الصحة اليمنية، منذ تصاعد الاشتباكات الأخيرة، أُجبر أكثر من 180 ألف شخص في 10 محافظات في هذا البلد على ترك منازلهم.

وبحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، منذ 6 أغسطس حتى الآن، قُتل أو أُصيب 4481 شخصاً في اليمن، منهم 838 فقدوا حياتهم. كما تضررت 9 مراكز صحية أو أُغلقت أو تعرضت لهجوم.

وحذرت المنظمة من أن النزوح الواسع، والازدحام في أماكن الإيواء، ومحدودية الوصول إلى المياه النظيفة والخدمات الصحية، ونقص المعدات الطبية، كلها فاقمت الضغط على النظام الصحي في اليمن.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنه حتى قبل تصاعد الاشتباكات الأخيرة، كان نحو 60% فقط من المراكز العلاجية في اليمن تعمل بشكل كامل. كما يواجه هذا البلد تفشي أمراض منها الكوليرا وحمى الضنك والحصبة.

وبحسب هذا التقرير، سُجلت في اليمن أكثر من 7780 حالة مشتبهة بالكوليرا، وأكثر من 9600 حالة حمى ضنك، وأكثر من 22 ألف حالة مشتبهة بالحصبة.

وأرسلت منظمة الصحة العالمية حتى الآن 59.3 طناً من المواد والمعدات الطبية بقيمة تقارب 656 ألف دولار إلى 40 مركزاً ومكتباً في 10 محافظات، كما أوفدت أكثر من 20 فريقاً طبياً متنقلاً إلى المناطق التي يوجد فيها نازحون.

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