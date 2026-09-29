بزشكيان: سنعمّق العلاقات الايرانية الأوزبكية بإرادة مشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس "بزشكيان" أجرى بعد ظهر اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأوزبكي "شوكت ميرضيائيف"، بحث خلاله آخر مستجدات العلاقات والتعاون الثنائي، وسبل تطوير وتعميق العلاقات بين البلدين.

وخلال هذه المحادثة الهاتفية، أكد رئيس الجمهورية على العلاقات الأخوية والودية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأوزبكستان، قائلا: من الضروري تعميق العلاقات الثنائية أكثر من أي وقت مضى، وتوسيع العلاقات بين الشعبين في مختلف المجالات من خلال الجهود والإرادة المشتركة.

وتطرق الرئيس "بزشكيان" الى مكانة تطوير العلاقات مع دول المنطقة والجوار في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرا ان "توسيع العلاقات مع مختلف الدول، ولا سيما الدول الصديقة والمتقاربة معنا في المواقف، يمثل إحدى الأولويات الأساسية للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، لافتا الى انه "في هذا الإطار نسعى إلى تطوير مستوى التعاون والعلاقات مع أوزبكستان أكثر من أي وقت مضى".

من جانبه، أشار الرئيس الأوزبكي، خلال هذه المحادثة الهاتفية، إلى المسار المتنامي للعلاقات والتعاون بين طهران وطشقند، موضحا ان الروابط والتعاون بين البلدين تشهد توسعاً وتقدماً مستمرين في شتى المجالات، وهناك إرادة جادة لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها.

وأشار "شوكت ميرضيائيف" إلى الظروف الحساسة والمعقدة التي تشهدها المنطقة والعالم، وقال مخاطباً رئيس الجمهورية: إنكم في هذه المرحلة الحساسة والمعقدة، تبذلون إجراءات وجهوداً مهمة في مسار تحقيق السلام والاستقرار، وكذلك تطوير بلدكم وتقدمه.

وأكد الرئيس الأوزبكي أيضاً عزم بلاده على تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أقصى حد، وقال: من خلال تبادل الوفود الدبلوماسية وتوسيع المشاورات، نحن عازمون على الارتقاء بتعاوننا وعلاقاتنا مع إيران في مختلف المجالات.

كما هنأ "ميرضيائيف"، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة ذكرى ميلاده، متمنياً له الصحة والتوفيق والنجاح في أداء مسؤولياته الجسيمة في رئاسة الجمهورية، وطالبا منه أن ينقل تحياته الحارة والودية إلى سماحة قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (حفظه الله).