عراقجي يؤكد على استمرار الحوار والتعاون مع دول الجوار

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كتب في صفحته الشخصية على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، في معرض حديثه عن استضافته لنظيره الأرميني: كنت يوم الاثنين (5 أكتوبر) مضيفاً للسيد أرارات ميرزويان، وزير خارجية جمهورية أرمينيا، في طهران.

وأضاف عراقجي أنهم بحثوا في هذا اللقاء العلاقات المتنامية بين طهران ويريفان، وسبل تعميق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والنقل والطاقة وغيرها من المجالات التي تهم البلدين.

وتابع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنهم تحدثوا أيضاً عن تطورات القوقاز وأهمية الحفاظ على السلام والاستقرار المستدامين في هذه المنطقة. ونحن نؤمن بأن مسائل المنطقة يجب أن تُحل بمشاركة ومبادرة دول المنطقة ودون تدخل قوى خارج المنطقة.

وأوضح أن استمرار الحوار والتعاون مع الجيران هو المسار الذي تؤكد عليه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لبناء منطقة أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً. فجيراننا هم أولويتنا.

/انتهى/