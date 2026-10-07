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٠٧‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٨:٣٠ ص

مطارات وقواعد السعودية تحت نيران اليمن؛ ,إسقاط طائرة "CH-4" سعودية

مطارات وقواعد السعودية تحت نيران اليمن؛ ,إسقاط طائرة "CH-4" سعودية

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن عدة عمليات صاروخية ومسيّرة لبلاده ضد العدو السعودي، وعن إسقاط طائرة تجسس تابعة للرياض.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الميادين أن يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، أعلن إسقاط طائرة تجسس سعودية من نوع CH-4 في أجواء محافظة الجوف.

وأضاف أن مطار الملك خالد في الرياض استُهدف أيضاً بعدد من الطائرات المسيّرة.

وقال يحيى سريع إن عمليتين عسكريتين نفذتهما القوات المسلحة اليمنية ضد مطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشيط بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وقال إن تجمعات عناصر العدو استُهدفت في عملية فريدة ضد ثكنة الدغارير في جيزان وثكنة عاكفة في عسير، وكذلك ثكنة الموسم في جيزان.

/انتهى/

رمز الخبر 1974468

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