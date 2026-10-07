مطارات وقواعد السعودية تحت نيران اليمن؛ ,إسقاط طائرة "CH-4" سعودية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الميادين أن يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، أعلن إسقاط طائرة تجسس سعودية من نوع CH-4 في أجواء محافظة الجوف.

وأضاف أن مطار الملك خالد في الرياض استُهدف أيضاً بعدد من الطائرات المسيّرة.

وقال يحيى سريع إن عمليتين عسكريتين نفذتهما القوات المسلحة اليمنية ضد مطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشيط بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وقال إن تجمعات عناصر العدو استُهدفت في عملية فريدة ضد ثكنة الدغارير في جيزان وثكنة عاكفة في عسير، وكذلك ثكنة الموسم في جيزان.

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