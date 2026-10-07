بزشكيان: بوحدتنا سنحطم آمال الأعداء ونهزمهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد الرئيس بزشكيان، اليوم الأربعاء خلال مراسم أقيمت في طهران أمام حشد من النخبة الجامعية والطلاب المتفوقين، قائلاً: إذا تحليتم أنتم الشباب بالعزيمة وبذلتم الجهود، فلن تكون هناك معضلة وطنية لا يمكننا حلها، وسنتمكن من الخروج مرفوعي الرأس من هذه الظروف الصعبة التي فرضها أعداء الشعب الإيراني اليوم علينا.

وتابع: إن أعداء الشعب الإيراني، وعلى رأسهم أمريكا والكيان الصهيوني، يسعون إلى بث الفرقة داخل البلاد وشل قدراتنا؛ ولكن إذا اتحدنا جميعاً وتجاوزنا خلافاتنا، فسنخيب آمال الأعداء وسنهزمهم.

وأضاف رئيس الجمهوریة: اليوم، وبصفتي أحمل أمانة المسؤولية الثقيلة، سأبذل قصارى جهدي حتى الرمق الأخير لكي نخرج بالشعب والبلاد من هذه الأزمة مرفوعي الرأس. وإذا توحدنا وتكاتفنا فسننجح حتماً، وعلينا جميعاً أن نسعى معاً لبناء إيران قوية ومبدعة ومزدهرة.