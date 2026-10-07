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٠٧‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٧:١٥ م

بقائي: عمليات التضليل لا يمكنها تغطية الطبيعة الغير قانونية لحروب أمريكا

بقائي: عمليات التضليل لا يمكنها تغطية الطبيعة الغير قانونية لحروب أمريكا

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني، اسماعيل بقائي: لا يمكن لعمليات الراية المزيفة أن تُغطي الطبيعة غير القانونية والإجرامية لحروب أمريكا والكيان الصهيوني التي لا تنتهي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، أثناء نشره مقطع فيديو قصيرًا عن تاريخ عمليات الراية المزيفة التي قامت بها أمريكا والكيان الصهيوني على مدى العقود السبعة الماضية، على منصة اكس: "عملية التضليل حيلة قديمة: أولًا، خلق مشهد، ثم توجيه أصابع الاتهام إلى شخص آخر، وأخيرًا الاستفادة من نتائجه.

في ظل استياء الرأي العام الأمريكي والعالمي من الحرب غير القانونية والعدوانية ضد إيران، وعدم وجود أي مبرر لدى المعتدين لعدوانهم العسكري، فإنهم كـ"الغريق يتشبث بكل قشة"، يتشبثون بأي كذبة لإنقاذ أنفسهم.

رمز الخبر 1974493

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