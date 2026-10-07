استئناف الرحلات الجوية إلى كراتشي الباكستانية من طهران ومشهد

وافادت وكالة مهر للانباء، انه استُؤنفت الرحلات الجوية إلى كراتشي من مطارَي طهران ومشهد.

ووفقًا للبرنامج الجديد، يُسيَّر أسبوعيًا رحلة واحدة من مطار الإمام الخميني (ره) ورحلة واحدة من مطار مشهد المقدسة باتجاه كراتشي.

وقد نُفّذت أول رحلة على خط مشهد ـ كراتشي ـ مشهد بعد التوقف، يوم أمس الثلاثاء وهبطت رحلة العودة منها فجر الأربعاء في مطار مشهد. ويُسيَّر هذا الخط، وفقًا لجدول رحلات شركة "هما" (الخطوط الجوية الايرانية)، أيام الثلاثاء من كل أسبوع.

كما يُسيَّر، في إطار استئناف رحلات كراتشي، خط طهران - كراتشي - طهران أيام الاثنين من كل أسبوع.

وبإعادة تسيير رحلات كراتشي من مطارَي طهران ومشهد، أُدرج هذا الخط في جدول الرحلات الدولية لـ"هما".