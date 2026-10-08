اليمن: في حال استئناف الحرب على غزة، سنعود إلى جبهة الإسناد

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الميادين أن اللواء يوسف حسن المداني، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية، هنأ في رسالتين منفصلتين قيادة ومقاتلي كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وكذلك سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بالذكرى الثالثة لعملية "طوفان الأقصى"، وشدد على جهوزية اليمن الكاملة لاستئناف العمليات العسكرية في حال بدء الحرب على قطاع غزة من جديد.

واعتبر المداني في هذه الرسالة أن السابع من أكتوبر نقطة تحول في المواجهة مع الكيان الصهيوني، وقال إن عملية طوفان الأقصى كشفت الحقائق، وميّزت المواقف عن بعضها، وحرّكت الأمم. كما شدد على أن هذه العملية واجهت مشروع تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني بتحدٍّ جدي، وأظهرت الحد الفاصل بين "جبهة المقاومة" و"جبهة التطبيع".

وأشار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية إلى دور هذا البلد في دعم غزة، فقال إن اليمن، رغم الظروف الصعبة والمسافة الجغرافية، استخدم موقعه الاستراتيجي وقدراته في دعم فلسطين، وتحمّل في هذا المسار تكاليف باهظة.

وذكر من هذه التكاليف تشديد الحصار، وإغلاق المطارات والموانئ، واستهداف منشآت اليمن ومصالحه، واستشهاد عدد من المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين، وسمّى بشكل خاص اللواء محمد عبد الكريم الغماري، رئيس هيئة الأركان العامة السابق للقوات المسلحة اليمنية.

وشدد المداني على أن الضغوط والحصار والهجمات لن تغيّر موقف اليمن تجاه فلسطين، مضيفاً أن كل مرحلة جديدة من تصعيد الهجمات على الشعب الفلسطيني ستواجه، كما في السابق، بدعم يمني.

وتابع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية مؤكداً ثلاثة مبادئ. الأول أن قضية فلسطين ومظلومية غزة ستبقى القضية الأساسية والمحورية لليمن وغير قابلة للمساومة. والثاني أن القوات اليمنية لن تسمح بعودة الحرب والعدوان على قطاع غزة وستستخدم كل قدراتها وإمكاناتها لمنع ذلك.

وفي المحور الثالث أيضاً، شدد على جهوزية اليمن الكاملة للعودة الفورية إلى التصعيد العسكري، وقال مخاطباً كتائب القسام والشعب الفلسطيني إن اليمن سيواصل دعمهم، وإن هذه المعركة ستستمر حتى تحرير المسجد الأقصى وأرض المعراج.

كما شدد يوسف حسن المداني في رسالته إلى سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، على أن مجاهدي غزة سطّروا في السابع من أكتوبر أعظم ملحمة، وأن العدو واجه أكبر هزيمة.

كما أشار إلى أن أميركا، في مواجهتها مع اليمن، هُزمت وخرجت من المشهد.

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