يحيى سريع يكشف: هجوم صاروخي يمني على مطار الرياض

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن المسيرة أن يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، أوضح في أحدث بيان صحفي له أن طائرة تابعة للعدو السعودي أُسقطت بسلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة تعز.

كما شدد هذا البيان على أن مطار الملك خالد في الرياض استُهدف، في استمرار الردود الانتقامية للقوات المسلحة اليمنية على الهجمات السعودية على أراضي هذا البلد، بصاروخ باليستي أصاب هدفه بدقة، وأدى إلى اضطراب في أنشطة هذا المطار.

وتابع سريع: نوجه، وللمرة الأخيرة، تحذيراً إلى جميع شركات الطيران الدولية من تداعيات مواصلة رحلاتها في الأجواء السعودية.

وشددت القوات المسلحة اليمنية على أن الأجواء التابعة للعدو السعودي، باستثناء أجواء منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة المقدستين، أصبحت مسرحاً للعمليات العسكرية.

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