إيران تعلن شروطها لإنهاء الحرب واتفاق مع عُمان حول أمن مضيق هرمز

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي قال في حوار له حول آخر التطورات في مفاوضات إيران-أميركا: إن الملاحظات والشروط التي وضعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء الحرب المفروضة على جميع الجبهات وإعادة الأمن إلى منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز قد وُضّحت بشكل صريح وحازم، وسيُقدَّم الرد اللازم على مقترحات الطرف المقابل عبر الوسطاء.

وأضاف أن مسار المشاورات بين إيران وعُمان جرى بشكل جيد، وأن الطرفين، إلى جانب اتفاقهما على المحددات الجغرافية لمسارات الذهاب والعودة الآمنة في مضيق هرمز، توصلا أيضاً إلى تفاهم حول كيفية إبلاغ الأمر على مستوى المرجع الدولي المعني، وهو ما سيتم، بإذن الله، قريباً.

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