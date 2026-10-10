نشر أكثر من 50 وحدة قتالية وإسنادية تابعة للقوات البرية للجيش على حدود البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سلط العميد علي جهانشاهي، قائد القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الضوء على الدروس التي استخلصها الجيش من الحروب المفروضة السابقة، وشدد على ضرورة تطبيقها لتعزيز المقاومة ضد الأعداء.

وأجرى مراسلنا مقابلة صحفية مع العميد جهانشاهي وفيما يلي نص المقابلة:

ما هي التغييرات التي أحدثتها الدروس المستفادة من "الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوماً" في القوات البرية للجيش، وكيف نزلت القوات إلى الميدان لمواجهة تهديدات العدو خلال "الحرب المفروضة الثالثة"؟

عقب الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوماً، اتخذنا تدابير هامة من خلال تطبيق الدروس المستفادة من الصراع وتنفيذ توجيهات القيادة. لقد قمنا بمراجعة الخطط العملياتية، وتعديل هيكلنا القتالي وتنظيمنا، وإعطاء الأولوية لتجهيز الوحدات بأسلحة جديدة تتمتع بقدرات الضرب الدقيق والتقنيات الذكية والربط الشبكي. كما عملنا على رفع مستويات المهارة والتدريب لدى كوادرنا.

تمثلت إحدى التوجيهات الرئيسية للقائد العام للجيش في تقليل الخسائر البشرية، والحد من تعرض المعدات للمخاطر، والحفاظ على جاهزية الوحدات لتنفيذ المهام. وفي هذا السياق، نُفذت تدابير واسعة النطاق على مستوى المعسكرات؛ حيث قمنا بإنشاء العديد من القنوات والأنفاق الطويلة، فضلاً عن مواقع الرماية والملاجئ الدفاعية.

وقد ضمنت هذه التدابير أن تكون وحدات القوات البرية - قبل اندلاع الحرب المفروضة الثالثة، المعروفة أيضاً باسم "حرب رمضان" - مستعدة وجاهزة سواء من الناحية العملياتية أو المعنوية. ولطالما سادت روح التضحية بين أفرادنا، وهو ما تجسد في شخصيات مثل "أسد زاده".

هل تغير نمط انتشار وحدات القوات البرية للجيش في أنحاء البلاد بعد اندلاع الحرب المفروضة الثالثة مقارنة بالفترة التي سبقتها؟

فور اندلاع "الحرب الثالثة المفروضة"، تم نشر أكثر من 50 وحدة قتالية وإسنادية تابعة للقوات البرية - شملت ألوية متحركة، وأخرى للتدخل السريع، ومدرعة، وميكانيكية، بالإضافة إلى وحدات المدفعية والهندسة والصواريخ والطائرات المسيرة - على طول حدود البلاد.

وقد امتد هذا الانتشار من الشمال الغربي إلى الغرب والجنوب الغربي، ومن الشرق إلى الجنوب الشرقي للبلاد، بما في ذلك ساحل مكران. وخلال هذه المهمة، قطعت القوات مسافات برية تجاوزت تسعة ملايين كيلومتر، ناقلةً كميات كبيرة من الذخيرة والمعدات باستخدام المركبات الثقيلة التابعة للقوة.

نُفذت هذه التحركات تحت مراقبة ونطاق نيران طائرات العدو المسيرة ومقاتلاته، حيث تمت العمليات تحت جنح الظلام وباستخدام تكتيكات التسلل الخفي لتمركز القوات عند الحدود. ولعبت هذه الإجراءات دوراً محورياً في ترسيخ الردع، وضمان عدم جرأة العدو على اختراق أراضي البلاد.

أُنجزت هذه المهمة بدعم من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، ومقر "خاتم الأنبياء" المركزي، وبشكل خاص القائد العام للجيش وهيئة أركان الجيش، إلى جانب الجهود المخلصة للأفراد؛ فالله شاهد على أن الأفراد توجهوا إلى جبهات القتال والمناطق الحدودية طواعيةً وبروح التضحية بالنفس.

ما هو الوضع الراهن لوحدات القوات البرية التابعة للجيش المنتشرة عند الحدود؟

تتمركز وحداتنا حالياً عند الحدود. ورغم التحديات - مثل درجات الحرارة التي تتجاوز 50 درجة مئوية، والرطوبة العالية، ونقص الموارد - يتمتع الأفراد بمعنويات عالية للغاية تجعلنا نحمد الله باستمرار على امتلاكنا لمثل هذه القوات؛ فهم يظلون على أهبة الاستعداد لتنفيذ مهامهم حتى في ظل هذه الظروف.

تتمتع وحدات القوات البرية بمستوى عالٍ جداً من الجاهزية. وهي - جنباً إلى جنب مع بقية القوات المسلحة، وبدعم من الشعب العزيز وقيادة القائد الأعلى آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي - مستعدة للدفاع عن العقيدة الإسلامية وحدود البلاد والشعب في أي مكان من الوطن وفي أي وقت؛ إنهم يقفون على أهبة الاستعداد للدفاع عن هذه القضايا حتى النهاية.

لقد أجرينا أيضاً عمليات استطلاع في جميع أنحاء البلاد للتصدي لأي وجود محتمل للعدو داخل الأراضي الإيرانية. وقد تم تحديد المناطق التي قد تهبط فيها طائرات العدو أو تظهر فيها قواته - بما في ذلك المطارات المهجورة - كما تم تخصيص الوحدات اللازمة لمواجهة مثل هذه التهديدات. وبالإضافة إلى ذلك، نُفذت عمليات استخباراتية، ونحن نحتفظ - بفضل الله - برقابة استخباراتية شاملة.

خلال "الحرب المفروضة"، كان هناك نقاش مستمر حول الحفاظ على قدرات إنتاج المعدات؛ فكيف تم التعامل مع هذا الأمر داخل القوات البرية للجيش؟

إن قدرات وحداتنا وجاهزيتها اليوم تفوق بكثير ما كانت عليه قبل الحرب. وخلال الصراع، وإلى جانب التدابير التي أشرت إليها سابقاً، نفذنا عمليات صاروخية هجومية، وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأخرى، أطلقنا آلاف الطائرات المسيرة من طراز "آرش" (Arash) نحو القواعد الأمريكية في دول المنطقة ونحو الكيان الصهيوني.

لقد حافظنا على استمرار الإنتاج طوال فترة الصراع، وهو إنتاج مستمر حتى اليوم بفضل الله. وتظل وحداتنا على أهبة الاستعداد القتالي، وتتمتع بالمرونة اللازمة والروح المعنوية العالية والمعدات الممتازة.

ما هي التدابير التي اتخذتها القوات البرية للجيش لحماية الأفراد وتقليل تعرض المعدات لهجمات العدو، وإلى أي مدى نجحت تدابير الدفاع السلبي في تقليل الخسائر البشرية؟

تنتشر وحداتنا في جميع أنحاء البلاد؛ فقد كانت متمركزة على الحدود وموجودة أيضاً داخل ثكناتنا للدفاع عنها. على سبيل المثال، أُعيد نشر إحدى الوحدات من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، وهي تتمركز حالياً في تلك المنطقة.

وفي بعض المناطق، شن العدو هجمات جبانة على ثكناتنا. ففي إحدى القواعد، تعرضت عشر ثكنات للقصف؛ ومع ذلك - وبفضل الله، وبفضل تشتيت القوات والتدابير التي طبقناها - كانت أعداد الخسائر البشرية لدينا منخفضة بشكل ملحوظ.

تعرضت عدة حاميات تابعة للقوات البرية لهجمات معادية، مما أدى إلى تدمير مئات الآلاف من الأمتار المربعة من منشآتنا. ويرى القادة العسكريون، وسلسلة القيادة، والمحللون السياسيون والعسكريون على حد سواء، أنه لولا تطبيق تدابير الدفاع السلبي هذه داخل القوات البرية، لكانت خسائرنا البشرية قد بلغت الآلاف.

ورغم هذه الهجمات وما نجم عنها من دمار، فقد صمدت كوادرنا وقاومت، وعاهدت على مواصلة نهج الشهداء.

في ظل استمرار انتشار الوحدات والتهديدات المستمرة من جانب العدو، ما هي رسالتكم للجمهور؟ وما هو الدور الذي لعبه الشعب وعائلات منتسبينا في الحفاظ على جاهزية القوات البرية؟

أولاً، أود أن أعرب عن امتناني للشعب العزيز على حضوره الفاعل في الميدان. فمنذ بداية الثورة، وقف الشعب دائماً إلى جانب القوات المسلحة ودعمها؛ سواء خلال "الدفاع المقدس" الذي استمر ثماني سنوات (والذي نحيي ذكراه حالياً) أو في الصراعات المفروضة مؤخراً، ولا سيما "الحرب المفروضة الثالثة". وحتى الآن، واصل الشعب حضوره في الساحة لأكثر من 200 ليلة، وواجبنا الأول هو التعبير عن تقديرنا لهم.

أقول للشعب العزيز: إن أبناءكم في القوات المسلحة، المرتبطين بعهد الدم، سيدافعون عن البلاد والعقيدة الإسلامية حتى آخر قطرة من دمائهم. إنهم يقفون مع الشعب، ويخدمون الشعب، ويدافعون عن الشعب.

عندما يفشل العدو في تحقيق أهدافه الخبيثة عبر الحرب العسكرية التقليدية، فإنه يلجأ إلى الحرب الإدراكية. وعلينا أن نظل يقظين أمام "حرب الروايات" والحرب الإدراكية التي يشنها العدو، وأن نواصل الصمود والمقاومة. وكما لم نسمح للعدو بتحقيق أهدافه في الحرب التقليدية، يجب علينا أيضاً منعه من تحقيق أهدافه في ميدان الحرب الإدراكية. صمود المنتسبين ودعم عائلاتهم.

نحن نفخر بالقوات التي تخدم على الحدود وتتمتع بهذه الروح المعنوية العالية. لقد لمسنا هذه الروح لدى الأفراد الذين ظلوا صامدين في الجنوب الشرقي للدفاع عن الوطن، رغم استشهاد رفاقهم.

وخلال إحدى تلك الزيارات، تحدثتُ مع أحد العاملين من منطقة "رابر" في كرمان، واكتشفت أننا ننتمي إلى البلدة نفسها. إننا نعتبر أنفسنا تلامذةً للحاج قاسم، وندعو الله أن يمنحنا القوة لمواصلة نهج الشهداء الأبرار؛ أمثال الحاج قاسم، والشهيد نصير زاده، والشهيد سلامي، وغيرهم من الشهداء الأعزاء.

وإلى جانب الروح المعنوية العالية للأفراد، كان للدعم الذي قدمته عائلاتهم دورٌ جوهري؛ ففي القواعد التي تعرضت لهجمات العدو، لم تغادر زوجات الأفراد، بل كنّ يعددن الوجبات ويوصلنها، وظللن يقفن إلى جانب أزواجهن.

لقد أقامت العائلات في مساكنها داخل القواعد في كثير من المواقع، مقدمةً الدعم والتشجيع لأزواجها؛ وقد لعب هذا التضامن دوراً حيوياً في الحفاظ على معنويات الأفراد وضمان استمرار مهامهم.

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