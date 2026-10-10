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١٠‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٣:٠٧ م

عزلة نتنياهو في الأمم المتحدة تتصدر جدارية ساحة الثورة بطهران

عزلة نتنياهو في الأمم المتحدة تتصدر جدارية ساحة الثورة بطهران

عُرضت أحدث جدارية في ساحة الثورة الإسلامية بطهران، بمناسبة ذكرى عملية «طوفان الأقصى»، تحت شعار «أكثر عزلةً يوماً بعد يوم»، لتسليط الضوء على التداعيات العالمية لعزلة الكيان الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الجدارية تجسّد عزلة بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة، في إطار تسليط الضوء على التداعيات الدولية لسياسات الكيان الصهيوني.

تُعدّ ساحة الثورة الإسلامية في طهران من أبرز المواقع التي تُعرض فيها الجداريات ذات الرسائل السياسية، ولا سيما تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية ومواجهة السياسات الإسرائيلية.

وتزامن عرض الجدارية الجديدة مع ذكرى عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مسلّطةً الضوء على عزلة بنيامين نتنياهو والكيان الصهيوني على الساحة الدولية، في ظل تداعيات الحرب على غزة وتزايد الانتقادات الدولية للسياسات الإسرائيلية.

/انتهى/

رمز الخبر 1974549
محمدرضا غفاری

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