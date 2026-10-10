بزشكيان: يجب ان لا نرضخ للغطرسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، مسعود بزشكيان" خلال كلمة في مراسم بدء العام الزراعي 2027-2026، التي أقيمت في معهد أبحاث البذور والشتلات بمدينة كرج: إن نخبتنا هم أفضل فنيي التجميع في العالم؛ ولدينا أفضل الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي، فلماذا لا نستفيد من أحدث التقنيات؟

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة الارتقاء بالإنتاجية، والاستفادة من القدرات العلمية للنخب، والاقتداء بالتجارب العالمية الناجحة، قائلاً: إن التخلّف وعدم الكفاءة أمر مرفوض تماماً بالنسبة لنا؛ بصفتنا بشراً وإيرانيين ومسلمين، ويجب على المسؤولين تمهيد مسار التقدم من خلال المعرفة الدقيقة بقدرات البلاد وطاقاتها.

وأشار الرئیس بزشکیان إلى محاولات الأعداء لخلق أجواء تشاؤمية وتوقعات سلبية بشأن معيشة الشعب الإيراني، قائلاً: كان المتربصون يتصورون أن كل شيء سينهار في قطاع المعيشة وستقع أزمة؛ بل ذهب البعض إلى حد الادعاء بأنه في حال عدم اتخاذ إجراء ما، سنواجه انقطاعاً وطريقاً مسدوداً في الشهر الثاني من الربيع. لكننا مضينا قدماً بالاعتماد على كفاءة المديرين والاتكال على الطاقات الداخلية.

وأکد قائلا: إنهم لقد وضعوا العراقيل، لكننا صمدنا فانفتحت الطرق. فإذا امتلكنا إرادةً مشتركةً وتوحدت أهدافنا، فلن تجدي العقوبات نفعاً، وسنتمكن من التغلب على المشكلات عبر زيادة الإنتاجية.

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