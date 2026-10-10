طاجيكستان تؤكد أهمية تطوير العلاقات مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئاسة جمهورية طاجيكستان أعلنت، في بيان، أن الرئيس إمام علي رحمن أجرى محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على هامش اجتماع قادة الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، في منطقة «أوازه» بتركمانستان.

وذكر البيان أن إمام علي رحمن رحّب، في مستهل اللقاء، بمشاركة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوصفه رئيساً لدولة صديقة وشقيقة وضيف شرف في الاجتماع.

وأضاف أن الجانبين بحثا عدداً من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتعاون متعدد الأطراف بين البلدين، وسبل تعزيز هذه العلاقات وتوسيعها خلال المرحلة المقبلة.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد وصل، يوم الخميس 8 أكتوبر/تشرين الأول 2026، إلى مدينة تركمانباشي في تركمانستان، للمشاركة وإلقاء كلمة في اجتماع مجلس رؤساء الدول المستقلة، بصفته ضيفاً خاصاً، فضلاً عن المشاركة في قمة بيئية لقادة الدول المطلة على بحر قزوين.

وعقد بزشكيان خلال زيارته التي استمرت يومين لقاءات ومباحثات مع عدد من قادة الدول المشاركين في الاجتماعات.